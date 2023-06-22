"Втрати" у 13 тисяч і війна до "останнього українця": Путін провів Радбез з Шойгу і Патрушевим

Російський диктатор Владімір Путін 22 червня зібрав своїх посіпак на засідання Ради безпеки Росії. Окрім російського президента там були присутні очільник міноборони Сєргєй Шойгу і секретар Радбезу Ніколай Патрушев.

Усе засідання Радбезу проходило у дистанційному форматі. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Путіну повідомили про "шалені втрати" ЗСУ

Кремлівський посіпака Патрушев доповів Путіну, що буцімто з 4 по 21 червня 2023 року російська армія "знищила більш ніж 13 тисяч солдатів Збройних Сил України". Попри це, він наголосив, що нібито ці дані є "узагальненими" і не відтворюють "повної картини втрат" нашої держави.

Крім того, Патрушев назвав ряд вигаданих чисел щодо втрат ЗСУ в техніці.

Росіяни буцімто "знищили" стільки техніки українців:

246 танків (13 закордонного зразка);

595 бронемашин та БМП;

42 системи ракетного вогню;

10 винищувачів;

4 вертольоти;

264 дрони;

424 автомобілі.

Після цього бункерний дід заявив, що нібито "мобілізаційний резерв України не є безмежним". Однак додав, що начебто саме Захід курує всі воєнні дії українців.

Схоже, що західні країни готові воювати до останнього українця,

– цинічно заявив Путін.

Очільник Кремля також зазначив, що "резерв ЗСУ наразі не вичерпаний". Тому він наказав російським командирам "виходити з цих реалій" під час побудови бойової роботи, тобто ліквідовувати більше особового складу.

Шойгу також набрехав про "знищену техніку" українців

Російський міністр оборони Шойгу відзвітував про оперативну ситуацію на фронті. За його словами, ЗСУ нібито "зазнали суттєвих втрат і знизили активність".

Крім цього, наші солдати буцімто "перегруповуються". Тому російська армія теж "почала готуватися до цих кроків противника".

Путінський посіпака також розповів, що кількість поставленого ЗСУ у 2023 році озброєння "не вплине суттєво на бойові дії". А також сказав, що росіяни знищили 18 зі 109 поставлених Києву БМП Bradley.

Росіяни також готують "нові резерви"

Окремо Шойгу зазначив, що в середньому на добу в Росію нібито надходять на контракт 1 336 осіб. Тобто щодоби росіяни "отримують полк" нових військових.

Посіпака Путіна "підрахував", що за прямим контрактом у збройні сили Росії буцімто набрали 114 тисяч людей, а також ще понад 50 тисяч так званих добровольців.

Наостанок міністр оборони Росії запевнив Путіна, що "до кінця червня 2023 року сформують резервну армію". Ба більше, Шойгу розмріявся і про армійський корпус, який нібито отримає понад 3 700 одиниць техніки.

Путін вже відзначався маразматичними заявами раніше