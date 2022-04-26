Путін 9 травня може готувати "сюрпризи", – російський опозиційний журналіст

До 9 травня залишається все менше часу, а, як відомо, це по суті був дедлайн для святкування хоч якоїсь "перемоги" Путіна. Вочевидь на цей день глава Кремля готуватиме неприємні "сюрпризи".

Про це в ефірі 24 каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. За його словами, російський диктатор хоч щось має представити та заявити у день "побєдобєсія".

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Просто так це все не закінчиться, буде провокація, – Яковенко

Російський опозиційний журналіст зазначив, що воювати уже 3 місяць з Україною і без якихось успіхів надзвичайно принизливо для путінської Росії, яка, за надуманим міфом, нібито наймогутніша.

Саме тому для цього існує схема, що президент держави-окупантки бореться зовсім не з Україною, а з НАТО, США, Європою та взагалі всім світом. Мовляв, це пояснювальна легенда, адже для російського диктатора зараз існує проблема, що йому робити й казати 9 травня.

Цілком можливо, що 9 травня можуть бути якісь сюрпризи з боку Путіна,

– наголосив Яковенко.

Він відзначив, що не розуміє, яку перемогу святкуватиме очільник Кремля, адже наразі йому потрібна лиш якась особиста перемога.

"Перемогу Україна в нього вкрала, тому що очевидно, що перемагає у цій війні. Як мінімум, не програє. Саме тому найімовірніше 9 травня буде якась провокація. Просто так це все не закінчиться", – вважає Яковенко.

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