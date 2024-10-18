Путін абсурдно перекрутив заяви Зеленського про ядерну зброю
Російський диктатор абсурдно перекрутив заяви Володимира Зеленського щодо ядерної зброї. Путін цинічно звинуватив президента України в нібито "провокаціях". Окрім того, традиційно вдався до ядерних погроз.
Нові абсурдні заяви російський диктатор зробив під час зустрічі з "представниками ЗМІ країн-членів БРІКС". Про це з посиланням на російських пропагандистів пише 24 Канал.
Дивіться також "Ядерна бомба для України" від Bild: звідки з'явився вкид та як на нього відреагували
Цинічна заява Путіна щодо ядерної зброї
Кремлівський диктатор абсурдно заявив, нібито Україна й раніше "говорила про створення ядерної зброї". Наголосив, країна-агресорка "не допустить цього за жодних обставин".
Окрім того, воєнний злочинець вже традиційно вдався до ядерних погроз.
Будь-який крок України у створенні ядерної зброї зустрічатиме відповідну реакцію,
– цинічно заявив Путін.
Яка позиція України щодо ядерної зброї
- Напередодні під час спільної пресконференції з генсеком НАТО Володимир Зеленський наголосив, що Україна ніколи не говорила про створення ядерної зброї.
- Президент чітко пояснив, що саме мав на увазі, коли раніше говорив про Будапештський меморандум. Наголосив, Україна відмовилася від ядерної зброї, але не отримала натомість обіцяних гарантій безпеки.
- "Тому у нас альтернативи немає, крім НАТО", – підкреслив Зеленський.
- Український лідер вкотре наголосив, що наша держава не будує ядерну зброю.
- Питання ядерної зброї Зеленський також прокоментував під час інтерв'ю, яке транслював телемарафон 18 жовтня. Президент наголосив, що від деяких медіамайданчиків був вкид такої інформації.
- Сказав: "Я хочу, щоб нас розуміли дуже правильно. Я вважаю, що Україна повинна бути в НАТО. І аргумент, що в час Будапештського меморандуму ми віддали ядерну зброю і нам гарантували безпеку".
- Глава держави зазначив, якщо Україна не віддавала ядерну зброю, це була б та сама "парасолька", яка є в інших ядерних держав. Водночас наголосив, що НАТО – краще, ніж будь-який вид зброї, тим більше такий загрозливий.
- "Але ми не отримали нічого за це (віддали ядерну зброю – 24 Канал) і я говорю "нічого" стверджено достатньо тому, що те, що ми отримали, цей папірець, його порушили", – підкреслив президент.
- Зеленський зауважив, якщо подивитися на сьогоднішню карту світу, то країни, де немає воєн, – це або країни НАТО, або, які мають арсенал потужної зброї.
- "Україна не отримала ні першого, ні другого. Ось, про які я аргументи говорив з партнерами. І я не хочу, щоб мене перекручували. Я сказав, що Україна віддала все, а нічого не отримала… з того, що є сьогодні на столі, що реально, – це друге, це НАТО з цих двох пунктів", – підсумував глава нашої держави.