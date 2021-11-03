Путін анонсував появу нових гіперзвукових ракет в армії Росії

Володимир Путін заявив, що у Росії завершують випробування гіперзвукової крилатої ракети "Циркон". У 2022 році вона надійде на озброєння військово-морського флоту держави-агресорки.

Про появу нових гіперзвукових ракет в російській армії Путін розповів 3 листопада на нараді з оборонної тематики.

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Російська армія матиме нові гіперзвукові ракети

Завершуються випробування гіперзвукової крилатої ракети "Циркон" морського базування. Під час тестування вона точно вразила як наземні, так і морські цілі з підводного розташування та надводних кораблів,

– заявив глави держави-агресорки.

За словами Путіна, вже з 2022 року ці ракети почнуть надходити на оснащення військово-морського флоту Росії.

Глава Кремля також додав, що випробування "переконливо підтвердили унікальні характеристики" лазерних установок "Пересвіт", гіперзвукових комплексів "Авангард" та "Кинжал".

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