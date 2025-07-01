Сигнал і Заходу, і росіянам: чому Путін раптово заговорив про скорочення витрат на війну

На тлі прогнозів про наближення краху російської економіки Володимир Путін анонсував зменшення військових витрат. Адже він уже мусив якось відреагувати на такі розмови.

Дипломат, колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко сказав 24 Каналу, що заява Путіна про урізання витрат на війну має 2 адресатів.

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Чому Путін заявив про урізання витрат на війну

Огризко вважає, що Володимир Путін зараз опинився у доволі складній ситуації. З одного боку, він не настільки дурний, аби не розуміти, що відбувається з російською економікою та має реагувати на реальні загрози, про які вже публічно говорять його поплічники з економічного блоку.

Йдеться про те, зауважив дипломат, що економіка Росії себе вичерпала. Якщо так відбуватиметься надалі – вона почне буквально сипатися.

Мені здається, це повідомлення для російського населення, яке потребує якоїсь реакції,

– заявив ексглава МЗС.

Якщо міністр економіки, міністр фінансів та глава Центробанку говорять про те, що економіка Росії на межі краху – Путін не може не реагувати. І робить це кремлівський диктатор, зауважив Огризко, не тому, що піклується про росіян, а для того, щоб вони не почали нарікати й шукати відповідей.

Але головний меседж, наголосив дипломат, адресований Заходу. На тлі рішення НАТО про збільшення оборонних витрат Путін грається у "миролюбні" ініціативи – начебто готуючись до закінчення війни, тоді як Захід готується до нової.