Путін боїться перемовин з Україною та зі мною особисто, – Зеленський

Російський диктатор Владімір Путін боїться перемовин з Україною. У Росії немає аргументів на переговорах, однак і тиску на Кремль замало.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на заяву Володимира Зеленського під час спілкування з журналістами.

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Зеленський про страх Путіна

Президент України заявив, що Владімір Путін – це воєнний злочинець, який знаходить ту чи іншу причину не закінчувати війну. Ба більше, російський диктатор боїться перемовин з Україною.

Він боїться перемовин з Україною. Він боїться перемовин зі мною особисто,

– заявив Зеленський.

Водночас він додав, що Путін не має аргументів у переговорах з Україною, адже російський диктатор – воєнний злочинець, який напав на нашу державу. Саме тому Росія і відтягує процес мирних перемовин та будь-які кроки до закінчення війни.

Разом з тим, Зеленський наголосив на тому, що на Росію мало тиску. Через це також Путін відтягує переговори.

Президент України резюмував, що для України важливо, аби США доєдналися до жорсткої позиції щодо Росії, посилили санкційну політику та дипломатичний тиск на Путіна.

"Якщо Путін буде демонструвати небажання закінчувати війну, принаймні дотримуватися припинення вогню, то будуть жорсткі відповіді. Ми дуже очікуємо", – додав Зеленський.

До слова, на пресконференції Зеленський також оголосив про термінову зустріч у вузькому колі в Києві з представниками генштабів основних країн з питань безпеки України.