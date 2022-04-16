Путін боїться росіян у будь-якому варіанті, – Арестович

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович повідомив, що Володимир Путін насправді боїться росіян.

Олексій Арестович пояснив, що президент Росії боїться народ країни у будь-якому варіанті.

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"Він боїться сказати правду щодо війни, а тим паче боїться мобілізувати. Чиніть відповідно", – зазначив Арестович.

Крім того, радник глави ОП прокоментував ситуацію у Херсоні та чому там російські військові одразу не розганяли протести українців. Він пояснив, що на цих територіях окупанти планували створити так звану Херсонську народну республіку або навіть додати до складу Росії.

А хто хоче налаштовувати проти себе людей, якими ти збираєшся правити,

– пояснив Олексій Арестович.

"Тепер, коли (росіяни – 24 канал) розуміють, що не втримають. території, їх мало що стримує. Проте Херсон менш небезпечний, адже це місто й до нього надто багато прикуто уваги, а от область – це проблемна історія", – пояснив Арестович.

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