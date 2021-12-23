Путін боїться військових втрат, – російський політик сказав, чи має план глава Кремля
Джерело:24 канал
Володимир Путін дуже боїться втратити свій авторитет. Адже це може призвести до різкого падіння його рейтингу.
Глава Кремля справді стурбований своїм впливом всередині країни. Таку думку в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі висловив російський опозиційний політик Лев Шлосберг.
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Шлосберг: Жодному президенту не треба війна
За його словами, чи має Путін план, відомо тільки главі Кремля. Водночас він ніколи б не робив те, що могло б призвести до падіння рейтингу.
Я впевнений, що Путін боїться військових втрат,
– наголосив Шлосберг.
Він пояснив, що коли втрати стають масовими, то це заважає популярності будь-якого президента. Навіть найвпливовішому очільнику держави війна на потрібна.
Путін вгадує прорадянські настрої
"Путін – класичний політик-популіст. Він робить в економіці, політиці, громадській сфері тільки те, що сприяє підвищенню його популярності. Зокрема вгадує пострадянські та прорадянські настрої", – зауважив політик.
Він навів приклад, коли за Путіна повернули радянський, фактично сталінський, гімн. "Це була знакова подія, яка відбулась після приходу Путіна до влади", – сказав Шлосберг.Довідка. Після того, як Путіна обрали президентом Росії, новим офіційним гімном затвердили редакцію "Росія, велика наша держава", який базується на радянському варіанті.
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Що відомо про рейтинг Путіна
- Станом на грудень 2021 року, рейтинг Путіна впав до 32%. Це – найнижчий показник від 2014 року.
- Тоді після окупації Росією Криму рейтинг глави Кремля піднявся із 65% до 86%.
- Електоральні рейтинги політичних партій серед росіян – стабільні, за винятком "Єдиної Росії", популярність якої, у порівнянні із жовтнем, впала на 3%.