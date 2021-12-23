Путін боїться військових втрат, – російський політик сказав, чи має план глава Кремля

Володимир Путін дуже боїться втратити свій авторитет. Адже це може призвести до різкого падіння його рейтингу.

Глава Кремля справді стурбований своїм впливом всередині країни. Таку думку в ефірі авторської програми Олени Трибушної "Перші особи" на 24 каналі висловив російський опозиційний політик Лев Шлосберг.

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Шлосберг: Жодному президенту не треба війна

За його словами, чи має Путін план, відомо тільки главі Кремля. Водночас він ніколи б не робив те, що могло б призвести до падіння рейтингу.

Я впевнений, що Путін боїться військових втрат,

– наголосив Шлосберг.

Він пояснив, що коли втрати стають масовими, то це заважає популярності будь-якого президента. Навіть найвпливовішому очільнику держави війна на потрібна.

Путін вгадує прорадянські настрої

"Путін – класичний політик-популіст. Він робить в економіці, політиці, громадській сфері тільки те, що сприяє підвищенню його популярності. Зокрема вгадує пострадянські та прорадянські настрої", – зауважив політик.

Він навів приклад, коли за Путіна повернули радянський, фактично сталінський, гімн. "Це була знакова подія, яка відбулась після приходу Путіна до влади", – сказав Шлосберг.

. Після того, як Путіна обрали президентом Росії, новим офіційним гімном затвердили редакцію "Росія, велика наша держава", який базується на радянському варіанті.

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Що відомо про рейтинг Путіна