Внутрішні та зовнішні загрози, які можуть вплинути на владу Путіна

Диктатура Владіміра Путіна у Росії процвітає. Однак він дуже боїться втратити владу, тому усуває всіх, хто, на його думку, може загрожувати йому.

Російський правозахисник Марк Фейгін розповів 24 Каналу, що чим довше триває війна Росії проти України, тим більше з'являтиметься загроз для правління Путіна. Це підтвердило повстання Євгєнія Пригожина проти російського керівництва.

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Проблеми Путіна

Через невдоволення Пригожина військовими рішеннями керівництва Росії він розпочав повстання, яке Путіну довелось придушити.

Путін розформував ПВК "Вагнер", попри те, що це був досить ефективний інструмент на полі бою. Йому довелось змінювати тактику та стратегію з використання особового складу,

– зауважив Марк Фейгін.

На думку правозахисника, владі Путіна можуть загрожувати зовнішні та внутрішні чинники. Однак більше небезпек для кремлівського диктатора зосереджено всередині Росії.

"Від зовнішніх загроз він може захиститись підтримкою населення, яка зумовлена страхом та примусом. У Росії немає людей, які були б переконані, що без Путіна не існуватиме їхньої країни. Бо це всього лиш пропагандистські лозунги", – наголосив Фейгін.

Він припустив, що військове командування Росії незадоволене діями Путіна. Також економічне становище країни-агресорки через світові санкції потроху погіршується.

Економіка, яка повністю спрямована на потреби війни, та багато інших факторів можуть вплинути на крах Путіна. Але передбачити, за яких умов це трапиться складно. Однак зараз Путін міцно тримається за владу, використовуючи залякування та вбивства, що значно впливає на російську еліту,

– підкреслив правозахисник.