Полковник Британії у відставці назвав найбільший страх Путіна

Владімір Путін погрожував ядерною зброєю від початку повномасштабного вторгнення в Україну. Утім його погрози не містять під собою реального підґрунтя. А все нові й нові заяви про перетин червоних ліній є нічим інакшим, ніж блеф.

Таке переконання 24 Каналу висловив полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, коментуючи питання про реальні загрози з боку диктатора Кремля. Бо ескалація до рівня застосування ядерної зброї означатиме кінець для самого Путіна.

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"Він божевільний, але боїться"

Полковник армії Великої Британії у відставці зауважив, що яким би божевільним не був Путін, він достатньо самолюбний, аби ризикувати власним життям.

Путін великий егоїст, і йому подобається ставити себе в один ряд зі славетними лідерами на кшталт Олександра Македонського чи Фрідріха Великого. Але це явно не так. І він насправді не хоче ризикувати всім,

– сказав де Бреттон-Гордон.

За словами полковника у відставці, нині Росія вже практично вичерпала власні ресурси та спирається переважно на союзників. Передусім на Китай. А тому західні партнери та НАТО мають забезпечити Україну всім необхідним, аби унеможливити подальшу ескалацію та перемогти Росію.

Нагадаємо, під впливом санкцій російська економіка потрапила на межу своїх можливостей. Утім Кремль продовжує віддавати перевагу фінансуванню військової галузі.