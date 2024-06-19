Ми на початку ядерної війни: чому Путін суттєво посилив заходи безпеки

Владімір Путін хвилюється через свою безпеку. Він не підпускає до себе неперевірених людей та відвідуєте лише дружні до Росії країни із супроводом винищувачів.

Політтехнолог Михайло Шейтельман розповів 24 Каналу, що під час G7, "Рамштайну" чи при зустрічах організованих Пентагоном, безумовно, обговорювали варіанти фізичної ліквідації Путіна. Він вважає, що це необхідні дії.

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Чи планують ліквідувати Путіна

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що ядерні сили НАТО перебувають у підвищеній бойовій готовності, зокрема США та Велика Британія.

"Ми на початку ядерної війни. До цього лише Путін погрожував ядерною війною світові, а тепер НАТО погрожує Росії", – сказав Михайло Шейтельман.

На думку політтехнолога, на Заході роздумують про ліквідацію Путіна, адже це може стати альтернативою початку ядерної війни.

Якщо це спосіб зупинити ядерну війну, то його можуть застосувати. Путін також розуміє це, він так ліквідував Пригожина – силами ППО чи підривом літака,

– наголосив він.

Путін ніде не буде у безпеці

Кремлівський диктатор не застрахований від ліквідації ні у Росі, ні у тих країнах, куди прилітає із візитом. На думку Шейтельмана, його спецслужби вживають всі необхідні заходи безпеки. Він літає лише у супроводі винищувачів.

Будь-де з ним може статись що завгодно, проте це надзвичайно важливе політичне рішення (фізична ліквідація Путіна – 24 Канал), яке приймуть лише у критичній ситуації. Якщо буде висока ймовірність, що Путін планує застосувати ядерну зброю, то Джо Байдену прийдуться приймати рішення чи завдавати удар по Росії, чи ні,

– зауважив Михайло Шейтельман.