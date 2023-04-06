У Путіна "поїхав дах", – ексагент КДБ назвав найбільший страх диктатора

Президент Росії Владімір Путін вдається до постійних посилених заходів безпеки перед своїми зустрічами. Усе тому, що російський диктатор шалено боїться за своє здоров'я.

Усе близьке оточення російського президента мусить відсидіти два тижні на самоізоляції перш ніж зустрітися з Путіним. Про це 24 Каналу розповів Сергій Жирнов – ексспівробітник КДБ і Служби зовнішньої розвідки Росії.

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Без самоізоляції – ніяк

Кожна, навіть найкоротша зустріч із Владіміром Путіним, супроводжується попереднім двотижневим карантином для того, хто має із ним зустрітись.

Це може бути двотижневий карантин перед зустріччю. Але якщо треба бути із 75 тисячами глядачів на стадіоні в Лужниках, то там, очевидно, не справжній Путін,

– зазначив Жирнов.

Окрім самоізоляції, варто нагадати і якими довгими є столи в Кремлі під час зустрічей російського диктатора із, власне, будь-ким. Крім того, все близьке оточення Путіна також мусить відсидіти на карантині, адже інакше, ймовірно, їх до Путіна не допустять.

"У Путіна "поїхав дах" після коронавірусу. І якщо у всьому світі будь-які обмеження вже зняті, то Путін продовжує жити з карантином", – заявив ексспівробітник КДБ.

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Найбільший страх Путіна

Всі ці фактори можуть вказувати на те, що Владімір Путін справді дуже боїться захворіти, бо боїться смерті. Жирнов підкреслив, що, мабуть, російський президент все ж не такий шалений самовбивця, яким хоче показати себе світу, погрожуючи використанням ядерної зброї.

Він абсолютний боягуз, який дуже боїться смерті. Путін ніколи не наважиться, як, наприклад, Адольф Гітлер, пустити собі кулю в лоба,

– наголосив ексспівробітник КДБ.

За його словами, Владімір Путін радше здасть Росію чи завдасть ядерного удару по тій її території, яка не близька до його місцеперебування. Усе, щоб показати, яку людину Росія все-таки недооцінила.

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