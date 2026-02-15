Це зробить існування Путіна нестерпним: публіцист сказав, що змусить Кремль зупинити війну

Наступного тижня запланований черговий раунд мирних переговорів. Є побоювання, що вони можуть зайти у глухий кут, адже очільник Кремля не йде на жодні компроміси. Путін не зупинить війну на користь стороннім інтересам, а тільки якщо це загрожуватиме його владі.

Таку думку в інтерв'ю 24 Каналу висловив публіцист Марк Фейгін, підкресливши, що якщо умовно полетять Tomahawk по путінській резиденції чи Спаській вежі, чи будівлі російського генштабу, от тоді Кремль може почати розмовляти предметно.

Трамп ведеться на байки Путіна, а той виграє час

Мирні переговори тривають. Новий раунд має пройти 17 – 18 лютого у Женеві. Однак розмовляти по суті, йти на компроміси поки що Росія не хоче. Як пояснив публіцист, це обумовлено тим, що у Кремлі глибоко переконані, що їм нічого не загрожує і вони можуть робити що хочуть.

Поки що Путін може зняти слухавку і сказати Трампу, аби той не передавав Україні далекобійну зброю типу Tomahawk, обіцяючи щось натомість, наприклад, як це було раніше – зустрітися з ним у Будапешті. Тим самим він постійно отримує для себе додатковий час.

Трамп на це ведеться, Путін виграє чергові 3 – 5 місяців. Трамп міг би, якщо не дає Tomahawk, натомість запросити, аби Росія не обстрілювала Україну. Але ж він так питання не ставить. От тому нічого і не вирішується. Він просто йде на поступки в надії, що буде досягнутий прогрес в мирній угоді,

– пояснив Фейгін.

Публіцист нагадав, що у свій час Трамп наполягав на 30-денному припиненні вогню, на що Україна відповіла згодою, однак Росія відмовилась. Потім була зустріч американського президента з російським диктатором в Анкориджі, далі світ побачив 28-пунктий "мирний план", який згодом скоротився. Наразі російська сторона після тристоронніх переговорів в Абу-Дабі вирішила наполягати на юридичному визнанні окупованих нею українських територій.

"Доки Трамп, його адміністрація, європейські союзники України не забезпечать таку ступінь силового тиску, підкреслюю – силового, але звісно й економічного, на Москву, який стане нестерпним для Путіна та його влади, Росія на поступки не піде", – переконаний Фейгін.

До відома! Політолог Максим Несвітайлов висловив думку, що США та Європа для завершення війни мають тиснути не на Путіна, а на Китай. Він переконаний, що вони мають зробити так, аби ця війна перестала бути вигідною Пекіну та спрогнозував, що до літа 2026 року бойові дії навряд чи зупиняться.

Чому Путін боїться завершення війни?

Як зазначив публіцист, очільник Кремля всередині себе впевнений, що мир йому нашкодить, бо він принесе з собою безліч проблем в Росії, які буде вкрай складно розв'язати: починаючи від повернення російських так званих "ветеранів СВО", закінчуючи їх надіями, які не збігатимуться з реальністю.

Він казав про "Київ за три дні", а вийшло, що тільки 1/5 частину країни він "відкусив" ціною, яку ще поки ніхто не знає. Може, загинуло мільйон або більше чи менше, у будь-якому разі це астрономічна цифра втрат. Хтось може йому це пред'явити, тому Путін затягує час,

– озвучив Фейгін.

Він вважає, що очільник Кремля намагається дочекатися свого і сподівається, що в певну мить всі вже настільки втомляться, що дадуть йому згоду на те, аби він забирав собі ті області, які вніс до російської конституції. Фейгін переконаний, що Путін хоче саме такого сценарію подій, ба більше – мріє, аби потім напасти на Україну знову, щоб "доїсти" її повністю.

"Тому який може бути прогрес? А от якби зараз Москву закидали ракетами, не скажу, що війна тоді миттєво завершиться, але вже була б абсолютно інша ситуація. Там мислять так, що війна десь далеко, а їм від неї нічого, вони у безпеці. От вже у Бєлгородській області на війну дивляться геть по-іншому", – підсумував публіцист.

Коли Путін може піти на мир: думки експертів