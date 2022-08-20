Ставка на економіку: Солонтай спрогнозував дії росії, якщо Україна погодиться на переговори

Нині росія хоче виснажити українську армію та домогтися того, аби Україна "виснажилася" від війни. Після цього агресор зможе диктувати мирні угоди на своїх умовах.

Та цьому передуватиме розкол українського суспільства довкола думки про те, чи варто нам продовжувати боротьбу. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив директор програм практичної політики Інституту політичної освіти Олександр Солонтай.

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Економічно-політичний план росії

На думку експерта, росія розраховує, аби українці пересварилися між собою щодо питання, чи варто нам битися за звільнення захоплених міст – Херсона, Мелітополя, Генічеська, Бердянська, Лисичанська, Сєвєродонецька та багатьох інших.

Вони хочуть домогтися нашого економічного ослаблення, щоб економіка України впала за цей час, щоб ми втратили можливість підтримувати оборону, щоб внутрішні економічно-соціальні кризи зайшли корозією ввійшли в процеси всередині України,

– заявив Олександр Солонтай.

росія натомість за цей час шукатиме спосіб відволікти світ від підтримки нашої держави. Зокрема, це відбуватиметься шляхом того, що путіна знову зроблять "рукопожатним" для західних лідерів.

"Таким чином буде рух у бік замороження конфлікту, утримання цієї лінії фронту. Таким чином вони доб'ються відмови ЗСУ від контрнаступу, а самі украплять оборону, а протягом паузи в кілька років знову підготувалися до наступу", – переконаний політолог.

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Плани агресора дещо "схудли"

Водночас політичний експерт переконаний, що в нинішній ситуації росія відмовилася від початкових масштабних планів щодо захоплення значної частини території України.

Зокрема, серед таких він відзначив відмову від намірів захопити Київ і Південь України зі створенням сухопутного коридору з росії до невизнаного Придністров'я – окупованої росією частини Республіки Молдова.

Зараз у них план – як утримати цю територію. Всі ці "мирні" ініціативи про "мінськ-3" крутиться довкола того, як їм утримати захоплені території, як заморозити війну, щоб накопичити нові сили та рванути далі,

– заявив Олександр Солонтай.

Олександр Солонтай про план росії щодо замороження війни: дивіться відео