Зеленський щораз переграє Путіна: навіщо диктатор відправляв свого двійника в Дагестан

Наприкінці червня Владімір Путін неочікувано поїхав до Дагестану. Ймовірно, поїздка була спонтанною і влаштована для того, аби хоч якось відбілити репутацію диктатора після заколоту в Росії.

Більшість поїздок навіть у межах Росії здійснює не сам Путін, а його двійник. Але хоча б так у Кремлі сподіваються повернути довіру до диктатора. Про це 24 Каналу розповів Гліб П'яних – російський опозиційний журналіст.

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Головна мета поїздки

Владімір Путін вирішив хоч якось покращити своє становище після заколоту Євгенія Пригожина. У нього й без того було безліч іміджевих проблем. За ним, зокрема, закріпилось прізвисько "бункерний". Адже він фактично нікуди не виходить, а поготів якщо мовиться про гарячі точки на фронті. Ця функція повністю покладена на двійників.

Путін має зустрічатись з народом. Просто Володимир Зеленський його кожен раз переграє зі страшною силою. Скільки він вже був під Бахмутом, на фронті. А в Путіна що? Поїздка в нічний Маріуполь? Там же очевидний двійник,

– наголосив Гліб П'яних.

На це легко може вказувати момент, коли Путін їхав за кермом в машині, а на зустріч йому їхав якийсь випадковий "Камаз". Навіть коли диктатор вирішує поїздити по Москві, там перекривають рух за дві години до і після його появи. Не говорячи вже про прифронтовий Маріуполь.

Повертаючись до поїздки в Дагестан, такий візит потрібен був виключно для піару.

"Намагаються зобразити, що Путін не в бункері закрився, а десь роз'їжджає та зустрічається з людьми. Дійшло нарешті, що треба протипоставити щось цьому "бункерному іміджу", – підкреслив журналіст.

Гліб П'яних про поїздку Путіна в Дагестан: дивитись відео

У чому відмінність між Путіним та двійниками

Поїздка Владіміра Путіна в Дагестан також мала багато курйозних моментів, які очевидно свідчили про те, що туди прибув саме двійник. Відрізнити справжнього Путіна також можна за фізіологічними особливостями.

У двійника руки та ноги дуже спритно діють. Права рука у двійника в порядку, а в справжнього – звисає як батіг,

– зауважив П'яних.

Іншим показником є те, що Владімір Путін не може говорити, не покашлюючи.

Путін у Дагестані: що відомо про поїздку