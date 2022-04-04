Путін дасть Україні спокій лише в одному випадку

Ні, не кінець війні. Річ у тім, що Путін не дасть Україні спокою. Не тільки Путін, а й усе його оточення, його соратники, чекісти, ті, хто підтримуватиме цю владу, – вони спокою Україні не дадуть.

Імперія годується розрухою

Тому що для збереження влади необхідно, щоб імперія розширювалася, посилювала свій вплив, виникали точки нестабільності, через які російські спецслужби могли б керувати: такі, як Південна Осетія, Абхазія, Придністров'я, тимчасово окуповані території Донецької та Луганської областей, Крим.

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Вони керують світовими процесами, не лише Україною, не лише Грузією. Зараз навіть з'явилася така інформація, що нібито Путін подав у відставку і на його місце ще когось призначать. Ну, фікція – так, як із опозиціонером Навальним. Опозицію ліквідовано, але один залишився, єдиний, якого навіть Кремль називає лідером опозиції. Це – Навальний. Вірите? Але є люди, котрі вірять. Там не лише навальністи, а й якісь адекватні люди.

Коли догорить війна

Отже, кінець війні настане тоді, коли перестане існувати (я повторюся, це банальність) ця імперія зла. Чекістська імперія, що виникла на дуже великому шматку, залишку Радянського Союзу. На Росії, яка короткий час була демократичною державою, скажімо, з 1991 до кінця 1994 року, а потім знову почала перетворюватися на чекістську злісну імперію вже без елементів ідеології. На фашистську імперію.

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Імперія влаштована так: розширення, захоплення та перетворення захопленого на пустелю. Ось, як у Абхазії. Ці фотографії на мене справляють дуже сильне враження – електрички застиглі, проржавілі, крізь які вже проросли дерева. Абхазія... Це ж благодатний край, море, виноградники, рай на землі. Все це перетворюється на лайно.

Отже, війна закінчиться тоді, коли ця імперія припинить своє існування. Ми про це дізнаємось перші. Виникне, мабуть, багато нових держав на території Росії. Національних держав.

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