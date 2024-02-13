Інтерв'ю Путіна Карлсону висміяв навіть Маск

Кількома днями раніше вийшло інтерв'ю, яке у Владіміра Путіна взяв пропагандист Такер Карлсон. Спочатку Ілон Маск був у захваті від цього. Втім, чомусь вирішив висміяти розмову.

Їй він присвятив мем, який опублікував на своїй сторінці у мережі X. Ілон Маск висміяв відповідь Владіміра Путіна на питання про те, чому російський президент здійснив повномасштабне вторгнення на територію України.

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Маск глузує з Путіна

Отже, мільярдер виклав мем, присвячений першому питанню, яке Такер Карлсон поставив Владімірові Путіну.

– Пане Путін, чому ви вторглися в Україну?

– Саме зараз я збираюся вам це пояснити. Бачите, 28 травня 2016 року в зоопарку Цинциннаті була застрелена горила...



Маск висміяв інтерв'ю Путіна / Скриншот з його сторінки в мережі X

В оригіналі Владімір Путін, звичайно ж, говорив не про горилу. Але він вдався до півгодинної лекції, у якій вирішив зробити "короткий" екскурс в історію України, яку російський президент вирішив привласнити країні-агресорці.

Звернімо увагу, що Ілон Маск раніше захоплювався тим, що Такер Карлсон поїхав до Москви брати інтерв'ю. Ба більше, він сам дозволив використати мережу X для того, щоб викласти його.

Маск захищав Карлсона

Раніше він закликав заарештувати американських політиків і журналістів, котрі пропонують взяти під варту Такера Карлсона через його поїздку до Москви.

Власне, американські політики та представники ЗМІ висловлювали своє обурення тим, що пропагандист вирушив до Москви.

Якщо Такер Карлсон не проявить обережності, він може стати другим Джуліаном Ассанжем,

– написав політичний коментатор Ян Майлз Чонг.

Згодом Карлсон видав заяву про "компроміси"

Американський пропагандист виступив під час Всесвітнього урядового саміту у Дубаї. У своїй промові Такер Карлсон заявив, що Владімір Путін буцімто готовий піти на "серйозний компроміс щодо України".

Сама робота лідерів будь-якої країни на цій планеті, крім, можливо, США у період однополярного світу, змушує знаходити компроміс. Це те, що називається дипломатією. І Путін серед їх числа,

– заявив Карлсон.

Він також додав, що після завершення інтерв'ю спілкувався з Владіміром Путіним не під запис. Мовляв, під час цього у пропагандиста склалося враження, що російський президент буцімто прагне завершити війну, розв'язану проти України.