Я бачу запит суспільства, – Путін цинічно відповів на питання про вершителя доль

Владімір Путін дав інтерв'ю пропагандистським медіа Кремля. Він заявив, що нібито працює в інтересах Росії та росіян.

Владімір Путін пояснив російському пропагандисту Дмітрію Кисельову, чи вважає він себе вершителем світових доль. Президент Росії у класичній манері відзначився цинічними заявами та сам собі суперечив.

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Що наговорив Путін

Російський диктатор дав зрозуміти, що йому байдуже на десятки тисяч своїх солдатів, що померли в Україні. Путін заявив, що не відчуває себе вершителем чужих доль.

Я просто працюю на користь Росії, на користь нашого народу. Так, я розумію, про що ви зараз кажете, і готовий це прокоментувати. Але так, щоб я відчував себе якимось вершителем світових доль, такого немає. Повірте, навіть близько немає. Я просто виконую свій обов'язок перед Росією та перед нашими людьми, які вважають Росію своєю батьківщиною,

– сказав він.

Також Путін заявив, що Росія не перебуває на роздоріжжі. За його словами, країна-агресорка не згорне зі свого "стратегічного шляху розвитку". Російський диктатор вважає, що "люди давно цього чекали, що пересічна людина буде затребувана країною та державою, і від неї залежить доля країни".

Я бачу запит товариства. Ось це найголовніше – відповідати запитам суспільства,

– заявив Путін.

Також російський президент зробив низку інших цинічних заяв. Так, Путін, назвав Росію країною, яка буцімто здатна "стати надійним партнером для тих, хто готовий для чесної співпраці". Крім цього, диктатор заявив, що у Росії нібито ставляться з повагою до малих держав Європи, попри все. Однак це не завадило йому погрожувати. Путін під час інтерв'ю пригрозив, що країну-агресорку "зламати не вдаться".

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