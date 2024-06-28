Путін наголосив, що для підвищення бойової стійкості сил флоту необхідно "приділяти особливу увагу якнайшвидшому впровадженню систем дистанційного виявлення загроз, у тому числі з боку безпілотних апаратів". Політтехнолог Борис Тизенгаузен розповів 24 Каналу, що Путін своєю заявою підтвердив, що справи в Росії щодо Чорноморського флоту кепські.
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2 варіанти захисту флоту
Політтехнолог озвучив 2 варіанти, як росіяни могли б убезпечити свій розпіарений флот.
Є такі варіанти, як Путін може убезпечити залишки Чорноморського флоту: йдучи по прикладу російських полководців, просто його потопити, як колись у Севастопольській бухті; вивести кораблі кудись якомога далі на Каспій і забути про те, що є Чорне море,
– озвучив Тизенгаузен.
Політтехнолог наголосив, що захистити від далекобійних високоточних балістичних ракет ATACMS чи крилатих ракет Storm Shadow флот в Чорному морі буде неможливо. До того ж з кожним днем в Криму стає все менше систем ППО.
"В Чорному морі немає ні одного носія ракет "Калібр". Путін тому як раз і дав вказівку захистити кораблі, бо носії ракет в них вже скоро закінчаться", – зауважив політтехнолог.