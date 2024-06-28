Путин подчеркнул, что для повышения боевой устойчивости сил флота необходимо "уделять особое внимание скорейшему внедрению систем дистанционного обнаружения угроз, в том числе со стороны беспилотных аппаратов". Политтехнолог Борис Тизенгаузен рассказал 24 Каналу, что Путин своим заявлением подтвердил, что дела в России в вопросах Черноморского флота плохи.

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2 варианта защиты флота

Политтехнолог озвучил 2 варианта, как россияне могли бы обезопасить свой распиаренный флот.

Есть такие варианты, как Путин может обезопасить остатки Черноморского флота: следуя примеру российских полководцев, просто его потопить, как когда-то в Севастопольской бухте; вывести корабли куда-то как можно дальше на Каспий и забыть о том, что есть Черное море,

– озвучил Тизенгаузен.

Политтехнолог отметил, что защитить от дальнобойных высокоточных баллистических ракет ATACMS или крылатых ракет Storm Shadow флот в Черном море будет невозможно. К тому же с каждым днем в Крыму становится все меньше систем ПВО.

"В Черном море нет ни одного носителя ракет "Калибр". Путин поэтому как раз и дал указание защитить корабли, потому что носители ракет в них уже скоро закончатся", – заметил политтехнолог.