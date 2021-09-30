Путін давно визначив головну мету, – ексглава МЗС сказав, на що готовий глава Кремля

Кремль давно шукає "ланцюжки". Через них Росія хоче максимально підірвати єдність та спільну позицію країн Європейського Союзу та Організації Північноатлантичного договору.

Таким "ланцюжком" стала Угорщина. Таку думку в ефірі 24 каналу висловив міністр закордонних справ 2007 – 2009 років Володимир Огризко.

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Головна мета – порушити єдність

За його словами, не треба бути великим аналітиком, щоб зрозуміти, що в цій ситуації немає випадковості.

Є певна послідовність позиції Путіна і Росії. Тому що вони вже давно визначили свою головну мету,

– наголосив Огризко.

Він вважає, що Україні треба бути спокійною і не можна поспішати. Адже і Володимир Путін, і Віктор Орбан – не вічні.

В контексті Угорщини – це простіше. Бо там все ж відбуваються якісь вибори. Є сподівання, що угорцям набридла ця особа (Орбан – 24 канал) та його команда і, можливо, на наступних парламентських виборах ми побачимо значно євроцентричніший і українолюбний уряд та парламент. Безумовно, не треба робити жодних кроків до Угорщини з питань мови і освіти. Володимир Огризко Ексміністр закордонних справ

Угорщина не може заблокувати вступ України в НАТО

Угорщина хоче думати, що їй вдасться своїм вето заблокувати вступ нашої держави до НАТО. Але не ця держава є визначальним союзником в Альянсі.

Є значно важливіші і потужніші держави,

– наголосив Огризко.

Коли Україна, як він зауважив, справді подолає свої внутрішні проблеми, доведе світу, що поборола корупцію і працюють нормально суди, то США знайдуть достатньо аргументів, щоб угорські партнери швидко змінили свою позицію.

Угорщина почала погрожувати блокувати вступ України в НАТО через критику газової угоди з Росією.

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