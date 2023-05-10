Ще один крок у прірву: Росія денонсує Договір про звичайні збройні сили в Європі
Російська влада остаточно хоче спалити всі мости з цивілізованими країнами світу. Так, диктатор Путін видав розпорядження про денонсацію Договору про звичайні збройні сили у Європі.
Свою участь в цьому договорі Росія призупинила ще 15 років тому. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.
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Путін розірвав черговий договір з країнами Заходу
Владімір Путін опублікував указ, в якому призначив заступника голови російського МЗС Сєргєя Рябкова відповідальним щодо розгляду на федеральних зборах "питання про денонсацію Договору про звичайні збройні сили у Європі". Сам договір був підписаний у 1990 році.Зверніть увагу! Денонсація – припинення дії міжнародного договору, коли одна держава повідомляє іншій, що розриває укладений міжнародний договір. Денонсація має бути здійснена в порядку і в терміни, що обумовлені цим договором. Важливим є те, що Віденська конвенція про право міжнародних договорів 1969 року передбачає випадки, коли договір можна денонсувати, навіть якщо відповідний порядок не передбачений самим договором. Тобто Росія таки знайшла певну зачіпку і розірвала цей документ.
Указ Путіна про денонсацію Договору про звичайні збройні сили в Європі / Скриншот 24 Каналу
Росія фактично вийшла з договору у 2007 році, коли Москва оголосила, що призупиняє виконання його умов. Вже у 2015 році Кремль оголосив про призупинення участі у роботі Спільної консультативної групи, що передбачалася цим договором. Тобто участь Росії в угоді лишалася суто формальною.
Нещодавно Путін ухвалив закон про українців на окупованих територіях
- Владімір Путін підписав зухвалий закон про визнання іноземцями у тимчасово окупованих регіонах нашої країни людей, що мають український паспорт.
- У документі мовиться про те, що громадяни, які проживали на "нових територіях" країни-агресорки з дня їхнього утворення та вирішили не робити російський паспорт, можуть бути депортовані з цих регіонів у разі становлення небезпеки російській державності.
- Таким чином російська влада змушує українців прийняти російські паспорти, щоб сказати всьому світові чергову байку про захист "російського населення від українського злочинного режиму".