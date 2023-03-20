Дурним ногам нема спокою: Путін дивно поводився на зустрічі з Сі

У Кремлі відбулася перша зустріч Путіна і Сі Цзіньпіна в межах його триденного візиту до Москви. На кадрах із зустрічі не стільки цікаво, що говорить диктатор, як його поведінка.

Дивну поведінку диктатора, а радше його кінцівок, видно на опублікованих пропагандистами кадрами. Про це повідомляє 24 Канал.

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Путін не дружить з власними ногами

Пропагандисти з кремлівських видань люблять дивувати нас цікавим контентом, який вони забувають вирізати. Наприклад, самого Путіна знімали крупним планом, коли він говорив. Коли ж слова диктатора китайською озвучував перекладач, Путіна показали, скажімо так "у всій красі". Таке враження, ніби його ноги живуть своїм життям – їх не то корчить, не то крутить, не то диктатор просто настільки хвилюється.

Цікаво, що лівою рукою Путін міцно вхоплюється за крісло. Це або він так хвилюється, або здоров'я диктатора і справді підводить. Або і те, і те.

А ще диктатор кусав собі губи та дивився у підлогу, поки Сі Цзіньпін дивився на нього, а перекладач озвучував слова Путіна китайською.

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Візит Сі Цзіньпіна до Росії

20 березня лідер Китаю Сі Цзіньпін прибув до Москви з триденним візитом. Напередодні у Москві з'явилися білборди-привітання китайському мовою, а диктатор Путін написав цілу статтю про російсько-китайські взаємини та загрози "колективного Заходу".

Речник МЗС України Олег Ніколенко запевнив, що наша країна пильно стежить за цим візитом. Зокрема, Україна сподівається на те, що лідер КНР використає свій вплив для того, аби Росія припинила злочинну війну.

Крім того, ймовірно, що після візиту до Москви Сі Цзіньпін проведе телефонну розмову з Володимиром Зеленським, що стане першим контактом лідерів Китаю та України з початку повномасштабного російського вторгнення.