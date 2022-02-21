Путін доручив ввести війська на окупований Донбас – нібито для миру

Володимир Путін доручив російським збройними силам забезпечити "мир" на окупованому Донбасі. Фактично це означає, що Росія збирається ввести туди свої війська.

Це зазначено у тексті указів про "визнання" бойовиків. Мовляв, рішення Путін схвалив після звернення ватажків "квазіреспублік".

Важливо Росія оприлюднила тексти указів про визнання бойовиків

У Пентагоні заявили, що після визнання фейкових утворень Путін може відправити свої війська на Донбас вже вночі проти 22 лютого.

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