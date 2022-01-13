Путін досі не вивчив імені свого "найближчого союзника" Токаєва: відео фейлу президента

Володимир Путін називає себе вірним союзником Касим-Жомарта Токаєва. Однак російський президент вже вдруге осоромився й не зміг правильно вимовити ім'я колеги.

Путін не може запам'ятати ім'я Токаєва

Очільник Кремля розповів про роботу російських "миротворців" у Казахстані. Відбувалося це в ефірі однієї з російських програм.

До теми Путін і Токаєв обговорили роботу "миротворців" ОДКБ

Миротворчі сили ОДКБ зіграли дуже важливу роль у стабілізації ситуації в Казахстані, нашого близького партнера, союзника. Це оцінка самого президента Казахстану,

– сказав Путін.

Однак назвати ім'я цього президента політик так і не зміг. Він тихенько пробурмотів щось, ніби учень, який намагається відгадати правильну відповідь. А тоді додав: "Камілієчива".

Глава Кремля не може вимовити ім'я президента Казахстану: відео

Путін не вперше зганьбився

Це не перший такий фейл президента Росії. Кілька днів тому, на засіданні Організації договору про колективну безпеку, Путін таки наважився вголос промовити ім'я Токаєва, однак допустився помилки. Очільник Кремля назвав свого казахського колегу "Кемелем Жомартовичем Токаєвим".

До речі, на засіданні був присутній і сам Токаєв. Глава Казахстану вдав, що не помітив, що його ім'я переплутали.

Що відомо про "допомогу" Росії

Коли протести в Казахстані вийшли з-під контролю, а місцеві силовики відмовилися стріляти у власний народ, Токаєв назвав мітингувальників "терористами". Президент попросив ОДКБ привести свої війська "на допомогу". Росія одразу ж відгукнулася.

Країни ОДКБ відправили понад 2 тисячі так званих "миротворців", яким дозволили стріляти.

13 січня іноземні війська почали відходити з країни. Токаєв заявив, що вони "успішно завершили свою місію".

Це може вас зацікавити – наслідки протестів у Казахстані: відео