Путін думав, що забере Україну, але він прорахувався, – Байден

Джо Байден виголошує перед Конгресом щорічну промову "Про стан справ у країні". Свій виступ президент США розпочав зі слів "6 днів тому Володимир Путін хотів похитнути засади вільного світу".

Байден зауважив: очільник Кремля думав, що йому вдасться забрати Україну, повідомляє 24 канал. Однак російський президент прорахувався.

Зауважте Війська США не будуть залучені до війни в Україні, але захищатимуть кожен дюйм НАТО, – Байден

Він (Путін – 24 канал) думав, що світ прогнеться до його цілей. Але він прорахувався. Він думав, що забере Україну, і світ з цим погодиться. Але він зустрів опір українського народу,

– заявив Байден.

Президент США наголосив: хоробрість президента Володимира Зеленського та кожного українця сьогодні є натхненням для всього світу. Байден запевнив: Штати підтримують Україну, темряву переможуть.

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