Путін зачастив у Ростов-на-Дону: це означає лише одне

З 10 жовтня російські окупаційні війська ведуть інтенсивні наступальні дії в районі Авдіївки, маючи у своєму розпорядженні колосальний для цього ресурс. Але ось уже понад місяць досягти всіх поставлених до виконання ще 10 жовтня бойових завдань вони так і не змогли.

Які війська росіяни стягнули під Авдіївку

Два дні тому військовий злочинець Владімір Путін, який перебуває в розшуку Міжнародного кримінального суду, вдруге за короткий термін відвідав штаб Південного військового округу у Ростові-на-Дону. Для розуміння, навіть під час наступу на Бахмут Путін не відвідував штаб ПВО, а тут два візити з різницею у місяць.

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Це зайвий раз говорить про те, наскільки для Путіна важливо до Нового року та виборів у Росії досягти на фронті хоч якоїсь перемоги, яку можна було б згодувати споживачам "інформаційного фаст-фуду" – як якесь епічне та велике досягнення.

Саме тому в районі Авдіївки зараз сконцентрована найбільша маса сил та засобів на довжину фронту. Тут є підрозділи 2,8 та 41 загальновійськових армій, підтягуються додаткові сили 90 танкової дивізії. Все це посилюється "м'ясними" підрозділами "Шторм Z" і "БАРС".

Крім того, в районі Авдіївки сконцентрований один з найпотужніших артилерійських потенціалів окупантів. Тут розташовані 120, 232, 385 артилерійські бригади та 944 артилерійський полк. Крім того, розміщений 1 БрРХБЗ, внаслідок чого ми можемо спостерігати вже досить рідкісний "Сонцепьок".

Після взяття під контроль Авдіївського терикона окупантам вдалося перейти на правий бік від залізниці та продовжити рух у напрямку Степового та Коксохіму. Проте закріпитися на місцевості їм так і не вдається. Попри наявність в окупантів серйозного артилерійського потенціалу, скористатися ним максимально ефективно вони не можуть. Все тому, що більшість панівних висот під контролем Сил оборони України. Росіяни поки що оперують у районі однією пануючою висотою, яка не дає їм можливості розвернутися.

Зараз важливо не давати ворогові закріпитися на лівій стороні від залізниці, що не дозволить розпочати окупантам більш злагоджені штурмові дії щодо Степового та зайти на Коксохім.

За будь-яку ціну

Розвинути успіх із Водяного на Північне ворогові не вдається. Серйозних змін після того, як Сили оборони України витіснили росіян 7 листопада з низки позицій на південь від Балки, не відбулося. Хоча запеклі бої в цьому секторі не вщухають 24 години на добу.

Цікаво В усвідомленні глухого кута є один плюс

Отож те, що за задумом російського командування мало тривати кілька діб, триватиме вже місяць.

Російські війська зазнають у районі тяжких втрат. За добу утилізується від кількох рот до повноцінного батальйону. Однак, попри початковий провал свого наступу і колосальні втрати, окупанти від своїх цілей відступати не планують, а недавні візити Путіна лише підтверджують, наскільки для нього важливо захопити Авдіївку. За будь-яку ціну та будь-яку кров.

З іншого боку, це говорить і про неминуче виснаження не просто підрозділів, а й негативний вплив на цілі групи військ, що позначиться на всьому окупаційному угрупуванні загалом.