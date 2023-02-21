Путін зламався і нового "хрестового походу" не буде

Щорічна доповідь Владіміра Путіна Федеральним зборам – це старі гасла і базові кліше.

Традиційні казки від Путіна

Президент Росії говорив про "звіриний оскал Заходу, "ми не винні, бо вся планета всіяна базами США", "ми вміємо дружити й тримати слово", "ми високодуховний народ", "в Україні – неонацисти", "Австро-Угорщина придумала Україну", "у нас тепер є надійний сухопутний коридор в Крим", "Азовське море тепер внутрішнє море Росії", "відбулися проривні успіхи в економіці".

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Не обійшлося і без "знизилося безробіття, і Росія ніколи не жила так добре як зараз", "російська зброя переважає західну, бо аналогів немає".

З нового, то агресор не згадував про Україну, а лише "нелюдський київський режим" і антиросію – відокремив проблеми й перспективи мешканців окупованих територій від росіян. Все ж не вірить, що вони надовго захоплені.

Чим на цей раз дивував агресор

Путін оголосив про створення спеціально фонду підтримки тих, що воювали. А звідки кошти? З кишені бізнесу. Він висловив ідея будівництва "нового БАМу" – дороги Москва – Казань і до Китаю.

Агресор підкреслив, що воєнний досвід нічим не можна замінити і треба йти у владу. Тобто оголосив, що війна стала найкращим соціальним ліфтом. Путін також нагадав, що росіяни мають усвідомити, що ця війна назавжди, тому військовослужбовці раз у пів року повинні мати двотижневу відпустку.

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Еліті російський президент оголосив про ймовірну зміну правил суспільного договору, бо "парадигма вільного ринку виявилася фальшивкою і ті, що планували жити закордоном, багато втратили", бо їх "пограбували". Путін, мовляв, про це попереджав. І не забувайте, що ніхто з простих людей не пошкодував тих, що втратили яхти й палаци.

Очільник Кремля зазначив, що інформаційні атаки на молодь небезпечні для країни. Отож можна припустити, що будуть спроби обмежити користування соціальними мережами.

Всі очікували, що Путін оголосить новий "хрестовий похід" чи принаймні погрожуватиме атомною війною, бо важливе повідомлення анонсували пропагандисти. Однак на завершення агресору залишилося лише обережно оголосити про призупинення участі Росії у Договорі про стратегічні наступальні озброєння.