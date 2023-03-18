Один з елементів процесу, – політолог про ордер на арешт Путіна

Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт президента Росії Владіміра Путіна. Відтепер російський диктатор має офіційний статус підозрюваного. Проте наступним кроком мають бути виконанні певні дії.

Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський. Він вважає, що медійна вага цього заходу перебільшена.

Дивіться також У яких країнах можуть заарештувати Путіна: показуємо на карті

Судове рішення має припинити протиправну діяльність

На його думку, найкраще оцінювати юридичну площину питання з точки зору того, що це один з елементів процесу, якій має певні процесуальні завдання. Їх озвучили в канцелярії Міжнародного кримінального суда в Гаазі.



"Вони вважають, що оголошення ордера на затримання може припинити вчинення схожих чи пов'язаних з цим кримінальних проступків. Мовиться про примусову депортацію дітей. Також там є посилання, що в російському законодавстві було спрощено процедуру всиновлення і прийняття в сім'ї російських громадян українських дітей. В Гаазькому суді розраховують на те, що їхнє процесуальне рішення припинить цю протиправну діяльність", – пояснив політолог.



На його думку, це до певної міри утопічне сподівання. Всі інші інсинуації – "політичні сигнали", "рукопожатність", "демократичний світ посилає сигнал Путіну" – це демагогія.



"Якщо говорити, що Міжнародний кримінальний суд посилає "політичні сигнали", ми відразу ставимо під сумнів його неупередженість при відправленні правосуддя. І як наслідок ставиться під сумнів його можливе судове рішення", – зауважив Вігірінський.

Рік минув не дарма

Він звернув увагу на те, що видання ордера на арешт Путіна не означає те, що він буде засуджений і визнаний винним.

Останні 7 – 8 випадків, коли лідерам країн оголошувались ордери на затримання, щонайменше у 2 випадках були виправдувальні вироки,

– нагадав співрозмовник.

Політолог відзначив, що з юридичної точки зору це рішення свідчить про те, що Міжнародний кримінальний суд демонструє те, що він існує. А також він демонструє, що рік минув недарма і вони щось таки знайшли проти Путіна. І це щось є в площині злочинів агресії. Один з їх проявів – це, зокрема, примусова міграція чи переселення людей певної країни в країну-агресорку з подальшою їхньою асиміляцією і натуралізацією на території цієї країни.



"Це один з видів злочину, по якому зібрано достатньо доказів, які дають підставу припускати, що Путін вчинив цей злочин. Але для того, щоб з'ясувати вчинив він чи ні, потрібно його доставити до суду, зібрати додаткові докази. І суд продовжить це робити", – пояснив він.



Андрій Вігірінський прокоментував рішення суду про видання ордера на арешт Путіна: дивіться відео

Потрібно тлумачити з процесуальної точки зору

Вігірінський зазначив, що далеко не всі країни, які ратифікували Римський статут, і які мають тісні стосунки з Росією, припинять спілкуватися з Путіним.

І тоді російська пропаганда буде говорити, що ті інституції, які роками вибудовував Захід, є не ефективними, бо з точки зору міжнародного права їхнє верховенство не визнається у тих країнах, які ратифікували ці документи,

– припустив він.

Політолог підкреслив, що з одного боку, Міжнародний кримінальний суд встановив факти і видав ордер на затримання Путіна. З іншого – якщо цей ордер не буде виконаний, а Путін провокуючи таку публічну полеміку, здійснить візит в одну з таких країн, це підірве авторитет цього органу, –

"Це не означає, що цю подію треба тлумачити як зраду.Її треба тлумачити виключно з процесуальної точки зору", – резюмував Андрій Вігірінський.

Що відомо про рішення суду в Гаазі