Ордер для Путіна: Зеленський вперше відреагував на рішення МКС

Володимир Зеленський відреагував на рішення Міжнародного кримінального суду. Український лідер наголосив, що це – історичний момент. З нього починається історична відповідальність.

Під час вечірнього звернення український лідер наголосив, що це – вагоме рішення міжнародної юстиції. Справа має реальну перспективу.

Зверніть увагу Суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна

Сьогодні маємо вагоме рішення міжнародної юстиції. У справі, у якій є реальна перспектива. Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Путіна. Історичне рішення, з якого почнеться історична відповідальність,

– наголосив Зеленський.

Український лідер наголосив, що Путін став підозрюваним у воєнному злочині – депортації українських дітей. Українські правоохоронці зафіксували понад 16 тисяч випадків примусової депортації дітей. Водночас у реальності депортованих може бути набагато більше.

Важливо! Тепер Путіна мають право заарештувати на території 122 країн світу, які ратифікували Римський статут.

"Розділяти дітей із сім'ями, позбавляти їх будь-якої можливості зв'язатися з рідними, ховати дітей на території Росії, розпорошувати по віддалених регіонах – усе це очевидна державна політика Росії, державні рішення і державне зло", – додав президент.

Зеленський наголосив, що це зло починається з першої посадової особи Росії. Україна поверне усіх депортованих дітей.

Також МКС видав ордери на арешт Марії Олексіївни Львової-Бєлової – уповноваженої президента Росії у справах дитини. У Росії вже почалася істерика.