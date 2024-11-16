Плани Путіна щодо Курщини провалилися: готовність до переговорів визначить один фактор, – WP

Путін прагне контролювати Курську область перед можливими переговорами. Внаслідок цього українські Сили оборони стикаються з жорстоким наступом російських військ.

Минулого тижня Росія кинула на фронт тисячі новобранців та розпочала новий контрнаступ на Курському напрямку, передає 24 Канал з посиланням на The Washington Post.

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За яких умов Путін погодиться на переговори

За даними американської розвідки, до регіону перекинули 10 тисяч північнокорейських солдатів. Новий наступ є досить хаотичним, але жорстоким.

Ці дії можуть свідчити про те, що Росія усвідомлює важливість Курська у майбутніх переговорах. Під час переговорів Путін прагне створити ситуацію, за якої обговорюватимуть лише українські території.

Чи захоче Путін взяти свої фішки й прийняти більше чи менше пропозицій Трампа, чи він прийде до висновку, що Трамп збирається кинути Україну, тож давайте продовжувати,

– каже колишній посол Франції у Вашингтоні Жерар Аро.

Російський блогер та пропагандист Михайло Звінчук припустив, що Трамп може натиснути на Москву через контроль України над Курськом. Проте, за його прогнозом, російська армія намагатиметься відновити контроль над регіоном найближчим часом.

Старший науковий співробітник Дослідницького інституту зовнішньої політики у Філадельфії Роб Лі вважає, що Україна може розглядати Курськ як потенційний важіль у майбутніх переговорах. Проте операція надто виснажила українських військових.

Варто зазначити, що під час останньої хвилі контрнаступу російські війська також натрапили на серйозні труднощі. Армія зазнала значних втрат та не змогла досягнути значних успіхів. Українські військові кажуть, що наразі здебільшого їм вдається утримувати свої позиції.