Це звернення не до України: чому Путін знову заговорив про перемовини

Російський диктатор Владімір Путін вже неодноразово змінював свою позицію щодо перемовин з Україною. Зараз він переконує світ, що нібито готовий сісти за стіл переговорів.

Хоч ще місяць тому позиція Росії щодо перемовин була кардинально іншою. Навіщо Путін знову заговорив про готовність до "миру", 24 Каналу пояснив народний депутат партії "Слуга народу" Олег Дунда.

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Чому Путін знову заговорив за перемовини

З початку Курської операції у Кремлі запевняли, що в перемовинах з Україною вже нібито немає ніякого сенсу. Водночас за місяць після початку наступу ЗСУ Владімір Путін знову змінив свою думку, заявивши, що Москва готова сісти за стіл переговорів, однак на основі документів, які були підготовлені у Стамбулі.

Він грає у кілька варіантів розвитку ситуації та кілька інструментів, зокрема через дезінформацію. Росія використовує такі пропозиції щодо перемовин, аби маніпулювати та шантажувати насамперед США, тому що Україна ні на які перемовини (на умовах Росії – 24 Канал) щодо свого майбутнього не піде,

– наголосив Олег Дунда.

Як адміністрація Барака Обами, так і нинішня адміністрація Джо Байдена свято вірить у переговори з Росією. Хоч це стосувалося в різні періоди і перемовин з Іраном, і перемовин з терористами ХАМАС.

Зверніть увагу! Президент України Володимир Зеленський чітко заявив, що на майбутніх перемовинах будь-якого формату Україна не обмінюватиме свою територію на гарантії безпеки чи вступ до НАТО.

"Перемовини для них – це вже не досягнення якоїсь мети. Для Саллівана, для Байдена перемовини – це самоціль. Мовляв, будемо вести перемовини, щоб вести перемовини. Путін це абсолютно усвідомлює, тому в нього позиція така: ми заходимо у перемовини будь-якого формату з Вашингтоном і починаємо шантаж", – пояснив нардеп.

Російський шантаж може бути різного штибу. Наприклад, якщо США нададуть Україні дозвіл бити західною зброєю, Росія може вийти з перемовного процесу. Прикладів може бути чимало. В будь-якому випадку Росія не націлена йти на перемовини задля миру. Їм потрібен лише новий майданчик, аби зменшити підтримку України або ж заморозити бойові дії, що дасть їм можливість набрати сил для нового удару.