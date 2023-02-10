"Усі проблеми подолаємо": що Путін брехатиме про економіку Росії на екстренному зверненні

Владімір Путін готує екстренне звернення до росіян, говоритиме про "СВО" та економіку, яка стрімко котиться вниз. Звісно, всі знову почують, що "Росія подолає проблеми". Що буде брехати Путін про російську економіку – читайте у статті.

Про це 24 Каналу сказав політолог Андрій Віргінський. Він зазначив, що Путін говорить про економіку Росії останні кілька днів.

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За його словами, не складно спрогнозувати все, що буде говорити глава Кремля.

Як і будь-який політик, він буде "малювати" великі перемоги для Росії при великому лідеру і обіцятиме населенню, що соціальні виплати не постраждають, відсоток по іпотеці буде низький, а дітей треба народжувати,

– припустив Вігірінський.

Політолог навів кілька тез, який варто очікувати від Путіна:

"Економіка повинна перелаштуватися в умовах навіть не кризи, а "нових викликів" та вийти на новий рівень. Для цього держава робить все".

Більше того – скаже, що "в Росії не такі збитки, як це "малювали", економіка не демонструє такого спаду, який анонсували раніше, а це значить, що ми сильні".

"Ми плануємо вийти на зростання і тоді, коли в усьому світі відсоткові ставки по кредитах Центробанку зростають, російський банк стійко тримає цю планку".

"Іпотека буде зростати, логістика буде зростати, а наші нові партнери та шляхи на Схід – в напрямку центральної Азії – відкриють для нас нові можливості".

"9 відсотків компаній, які покинули ринок Росії, залишили по собі "приємний слід", в якому тепер можуть розвиватися російські підприємства, займати нові ніші".

А ще скаже, що "в березні вони підвищать оподаткування вартості нафти для експортерів. Цим і планують подолати дефіцит російського бюджету".

Тобто в цілому Путін буде говорити про кризу, але її подаватимуть під своїм "соусом потенційних перемог", які може отримати економіка. Адже "вона проявила свою стійкість, бо не впала". А те, що є тимчасові проблеми з дефіцитом бюджету, їх подолають,

– підсумував Вігірінський.

Вігірінський про екстренне звернення Путіна до росіян: відео

До слова, доходи Росії від енергоносіїв впали майже вдвічі. Поєднання цього зі зростанням витрат на ведення війни в Україні призводить до великих економічних збитків.

Видання Bloomberg повідомляє, що дефіцит бюджету Росії в січні становив близько 50 відсотків – а це 25 мільярдів доларів. Це сталося через санкції на енергоносії.