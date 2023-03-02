Путін проведе засідання Радбезу через "події" на Брянщині: ЗСУ спростували закиди Кремля
Владімір Путін проведе екстрене засідання Ради безпеки. Його присвятять "інциденту" в Брянській області.
Варто зауважити, що таку інформацію росЗМІ передало джерело, яке близьке до силових структур Росії, інформує 24 Канал. В ЗСУ прокоментували заяви Росії.
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Що відомо про заяви росіян
Так званий губернатор Брянської області Алєксандр Богомаз заявив, що нібито на територію регіону 2 березня проникла "українська диверсійно-розвідувальна група".
Сьогодні (2 березня – 24 Канал) з України на територію Климівського району до села Любечани проникла ДРГ. Диверсанти здійснили обстріл автомобіля, що рухається. Внаслідок обстрілу один мешканець загинув, поранено десятирічну дитину,
– цинічно повідомив губернатор.
Російські пропагандистські телеграм-канали з посиланням на "джерела" заявляють, що "диверсанти" нібито обстріляли шкільний автобус, через що загинули двоє людей, одна дитина – поранена.
Згодом в адміністрації Брянської області спростували заяви, що під обстріл потрапив шкільний автобус. Там заявили, що учні – на дистанційному навчанні.
Головний рупор Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що нібито Путін вже знає про так званий "інцидент" у Брянській області, адже йому вже "доповіли" Бортніков, Шойгу, Золотов.
ЗСУ заявили, що ведуть бої виключно в Україні
У Генштабі Збройних Сил України заявили в коментарі "Бабелю", що наші військові ведуть бойові дії тільки на території нашої держави.
Усе, що відбувається на Росії, – це спротив місцевого населення путінському терористичному режиму, недотримання заходів пожежної безпеки або інші причини, які не залежать від ЗСУ,
– заявили в Генштабі ЗСУ.
Наші військові також пояснили, що повідомлення про події на Брянщині є "зухвалою московською провокацією".
У Кремлі коментують ймовірність оголошення війни Україні
Дмітрій Пєсков заявив, що 2 березня Владімір Путін не буде проводити засідання Ради безпеки, однак нарада пройде 3 березня. За словами рупора Кремля, російський диктатор скасував поїздку в П'ятигорськ.
Пєсков відповів на запитання, чи оголосить Путін війну Україні.
Поки що не можу сказати,
– заявив рупор путінської пропаганди.
РосЗМІ пишуть, що нібито Пєсков не виключає можливу зміну статусу "СВО", як в Росії називають війну, через нібито "дії терористів".
У Зеленського заявили, що це класична провокація
Радник глави Офісу Президент Михайло Подоляк прокоментував дії росіян у Брянській області.
Історія про українські ДРГ в Росії – це класична провокація. Абсолютно свідома. Росія хоче налякати своїх, щоб за рік війни бодай якось виправдати напад на іншу країну та зростаючу бідність,
– заявив радник Єрмака.
Він додав, що партизанський рух у Росії стає сильнішим та агресивнішим.
"Бійтеся своїх партизанів…", – сказав Подоляк країні-агресору.Зверніть увагу! Оперативне командування "Північ" 2 березня опублікувало коротке повідомлення, в якому попередило, що ворог може вдаватися до провокацій та намагатися дискредитувати ЗСУ. Перед цим вони писали, що був рух колон військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю без знаків розпізнавання та живої сили, що була одягнена у піксель, схожий на форму Збройних Сил України.