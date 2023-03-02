Путін проведе засідання Радбезу через "події" на Брянщині: ЗСУ спростували закиди Кремля

2 березня 2023, 12:27
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Владімір Путін проведе екстрене засідання Ради безпеки. Його присвятять "інциденту" в Брянській області.

Варто зауважити, що таку інформацію росЗМІ передало джерело, яке близьке до силових структур Росії, інформує 24 Канал. В ЗСУ прокоментували заяви Росії. 

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Що відомо про заяви росіян

Так званий губернатор Брянської області Алєксандр Богомаз заявив, що нібито на територію регіону 2 березня проникла "українська диверсійно-розвідувальна група". 

Сьогодні (2 березня – 24 Канал) з України на територію Климівського району до села Любечани проникла ДРГ. Диверсанти здійснили обстріл автомобіля, що рухається. Внаслідок обстрілу один мешканець загинув, поранено десятирічну дитину,
– цинічно повідомив губернатор.  

Російські пропагандистські телеграм-канали з посиланням на "джерела" заявляють, що "диверсанти" нібито обстріляли шкільний автобус, через що загинули двоє людей, одна дитина – поранена. 

Згодом в адміністрації Брянської області спростували заяви, що під обстріл потрапив шкільний автобус. Там заявили, що учні – на дистанційному навчанні.

Головний рупор Кремля Дмітрій Пєсков заявив, що нібито Путін вже знає про так званий "інцидент" у Брянській області, адже йому вже "доповіли" Бортніков, Шойгу, Золотов. 

ЗСУ заявили, що ведуть бої виключно в Україні

У Генштабі Збройних Сил України заявили в коментарі "Бабелю", що наші військові ведуть бойові дії тільки на території нашої держави. 

Усе, що відбувається на Росії, – це спротив місцевого населення путінському терористичному режиму, недотримання заходів пожежної безпеки або інші причини, які не залежать від ЗСУ,
– заявили в Генштабі ЗСУ.  

Наші військові також пояснили, що повідомлення про події на Брянщині є "зухвалою московською провокацією". 

У Кремлі коментують ймовірність оголошення війни Україні

Дмітрій Пєсков заявив, що 2 березня Владімір Путін не буде проводити засідання Ради безпеки, однак нарада пройде 3 березня. За словами рупора Кремля, російський диктатор скасував поїздку в П'ятигорськ. 

Пєсков відповів на запитання, чи оголосить Путін війну Україні. 

Поки що не можу сказати,
– заявив рупор путінської пропаганди.   

РосЗМІ пишуть, що нібито Пєсков не виключає можливу зміну статусу "СВО", як в Росії називають війну, через нібито "дії терористів". 

У Зеленського заявили, що це класична провокація

Радник глави Офісу Президент Михайло Подоляк прокоментував дії росіян у Брянській області. 

Історія про українські ДРГ в Росії – це класична провокація. Абсолютно свідома. Росія хоче налякати своїх, щоб за рік війни бодай якось виправдати напад на іншу країну та зростаючу бідність,
–  заявив радник Єрмака. 

Він додав, що партизанський рух у Росії стає сильнішим та агресивнішим.

"Бійтеся своїх партизанів…", – сказав Подоляк країні-агресору. 

Зверніть увагу! Оперативне командування "Північ" 2 березня опублікувало коротке повідомлення, в якому попередило, що ворог може вдаватися до провокацій та намагатися дискредитувати ЗСУ. Перед цим вони писали, що був рух колон військової техніки в районі кордону із Чернігівською областю без знаків розпізнавання та живої сили, що була одягнена у піксель, схожий на форму Збройних Сил України.

 

Автор: Діана Квасневська