Президент держави-агресорки Володимир Путін готує послання до Федеральних зборів. Поки невідомо, про які теми він говоритиме, однак тільки напередодні Путіну передали звернення щодо визнання бойовиків на Донбасі.

Путін 17 лютого почав нараду з урядом. Таких зібрань, за його словами, буде кілька. Для початку кремлівський політик зібрався робити аналіз загальної макроекономічної картини.

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Ми розпочинаємо серію нарад з підготовки послання до Федеральних зборів. Це велика комплексна та докладна робота,

– заявив Путін.

Путін має оголосити ті рішення, які готують. Хоче проаналізувати вплив на економіку державних проєктів та програм, а також нових ініціатив.

Путіну передали звернення про визнання бойовиків

У Росії хочуть офіційно визнати фейкові республіки на Донбасі. Спочатку це запропонували комуністи, а потім підтримали представники путінської партії "Єдина Росія".

Вже 15 лютого Держдума ухвалила звернення до Володимира Путіна про "легітимізацію" бойовиків.

У Кремлі запевнили, що Путін "взяв до відома" відповідне звернення, хоч офіційної відповіді ще не дав.

У Тристоронній контактній групі скликають позачергові консультації, зважаючи на дії Росії.

Україна звернулася до Радбезу ООН щодо цього питання, оскільки визнання бойовиків – це грубе порушення мінських угод, фактично це може означати вихід Росії з домовленостей.

Попереднє звернення Путіна

Володимир Путін 21 квітня вже виступав з промовою до Федеральних зборів. Звісно ж, говорив про Україну, але жодного слова не сказав про тодішню ескалацію ситуації на Донбасі та стягнення російських військ до українських кордонів.

Натомість глава Кремля згадав про експрезидента Віктора Януковича. Мовляв, і Лукашенка, і Януковича у свій час хотіли вбити.

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