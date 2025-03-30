Використають оперативну паузу: яка ймовірність масованого наступу росіян

У західних ЗМІ, з посиланням на джерела в Генштабі ЗСУ, пишуть, що Владімір Путін, ймовірно, готує масштабний наступ, який має тривати від шести до дев'яти місяців. Це може загрожувати нашій державі, якщо в окупантів вистачить сил для цього.

Військовий експерт, льотчик-інструктор і полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів 24 Каналу, що майже тиждень українські військові не здійснюють атаки по російському тилу. На його думку, це своєрідна оперативна пауза для Владіміра Путіна, яку він може використати для того, щоб накопичити сили та засоби.

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Загроза масштабного наступу

Роман Світан вважає, що у росіян зараз дуже сприятливі умови для того, щоб готуватись до наступу.

Якщо противник не б'є по тилу, тоді можна виготовляти велику кількість палива, боєприпасів та техніки. Все це можна зберігати на складах та переміщати по лінії бойового зіткнення без загрози, що туди щось прилетить. Це найкраща оперативна пауза, про яку могли лише мріяти у Росії,

– сказав він.

Сили оборони не атакують російські НПЗ, Чорноморський флот країни-агресорки та території тимчасово окупованого Криму.

Нагадаємо. Під час двосторонніх переговорів України та США в Ер-Ріяді було досягнуто домовленості про повну заборону ударів по енергетичній інфраструктурі обох країн. Міністр оборони України Рустем Умєров зазначив, що це є продовженням попередніх дипломатичних зустрічей, а для реалізації угоди необхідні додаткові технічні консультації. "Енергетичне перемир'я" між Україною та Росією фактично розпочалося 25 березня 2025 року.

Полковник ЗСУ в запасі зауважив, що Кремль намагається збільшувати кількість особового складу. У Росії розпочався призов резервістів. Також було знято бронь зі студентів. Це, ймовірно, дозволить окупантам призивати на строкову службу молодь.

Триває процес накопичення військових сил. Путіну для цього потрібно приблизно 3 – 4 місяці. Він накопичуватиме ресурси допоки Сили оборони знову не розпочнуть бити по тилу ворога, доти й триватиме ця оперативна пауза,

– висловився він.

За словами Романа Світана, якщо росіянам вдасться накопичити достатньо ресурсів, то після цього у Кремлі буде прийнято рішення, де саме можна розпочати наступ, адже ворог не планує зупинятись.