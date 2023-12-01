Ретельно зрежисований спектакль: для чого Путіну виступати на "прямій лінії з народом"

У Кремлі публічно оголосили, що 14 грудня Владімір Путін проведе свою традиційну пресконференцію. Водночас не варто розраховувати на те, що диктатор порушить у ній якісь нагальні теми, адже організатори події вже створили "бойову групу" для боротьби із "неправильними" питаннями.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політик Геннадій Гудков. На його думку, Путін апріорі не здатний вести дискусію, тому що не звик до того, щоб хтось опонував його думці.

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Пресконференція Путіна буде постановочною

Перебуваючи при владі вже третій десяток років, російський диктатор звик, що йому заглядають до рота й нахвалюють його "геніальність". Тому будь-яке не узгоджене зі світоглядом Путіна міркування здатне його розлютити.

Варто також пам’ятати, що через війну в Росії деградує ціла низка галузей, а також зростає інфляція. Через це в країні-агресорці безліч людей зараз хотіли б “поскаржитись царю” та добитися розв'язання своїх проблем.

(Росіяни – 24 Канал) хотіли б поставити Путіну багато питань, але це (пресконференція диктатора – 24 Канал) буде ретельно зрежисованим спектаклем з прискіпливо дібраними питаннями,

– пояснив Гудков.

До подібної цензури оточення Путіна вдавалося й раніше, в часи, коли його режим був менш авторитарним. А в теперішніх умовах можна не сумніватися, що спеціальні працівники перевіряють усі питання для російського диктатора, не минаючи ані коми.

Для чого диктатору цей виступ

У майбутньої пресконференції Путіна є дуже конкретна авдиторія – народні маси, які погано розуміються на політиці й постійно споживають російську пропаганду. Такі люди продовжують вірити у російського диктатора вже 23 роки, адже не здатні на самостійні міркування без допомоги телевізора.

Гудков припустив, що на пресконференції Путін говоритиме про "фанатичну миролюбивість Росії" та лякатиме Захід силою своєї армії та ядерного щита. Мовляв, російські ракети здатні долетіти до Місяця, а Україна "не погоджується" на мирні переговори.

Геннадій Гудков про майбутню "пряму лінію" Путіна

Також майбутня пресконференція Путіна, найімовірніше, стане початком його передвиборчої кампанії. Скоріш за все, це висування відбудеться на тлі риторичних закликів до диктатора продовжити керувати країною-агресоркою.

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