Росія готується знову випробувати ядерну ракету "Satan-2". Вона сподівається, що уже після першого такого випробування Захід буде вимушений "замислитися".

Як повідомили у виданні, це буде уже друге випробування міжконтинентальної балістичної ракети, відомої також як РС-28 "Сармат".

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Унікальна міжконтинентальна зброя

Перше випробування цього озброєння відбулося ще у квітні. Згодом, наприкінці весни, колишній директор Роскосмосу Дмитро Рогозін повідомив, що майже 50 ракет "Satan-2″ перебувають у масовому виробництві та скоро будуть готові.

Як хизувався президент країни-терористки, цей комплекс має найвищі тактико-технічні характеристики та здатний долати всі сучасні засоби протиракетної оборони. Ба більше, як повідомили у виданні, Путін заявив, що у світі немає аналогів цій ракеті і не буде ще довго.

Ця воістину унікальна зброя зміцнить бойовий потенціал наших збройних сил, надійно забезпечить безпеку Росії від зовнішніх загроз і дасть поживу для роздумів тим, хто в запалі шаленої агресивної риторики намагається загрожувати нашій країні,

– заявили у Москві.

Заначимо, що ще на початку 2022 року Кремль заявив, що ракету "Satan-2" доставлять ​​російським ядерним силам цієї осені. Ба більше, 21 вересня Володимир Путін знову почав погрожувати світові ядерною війною, якщо хтось наважиться зазіхнути на його державу. Тоді він заявив, що "не блефує".

Однак відстрочені плани щодо другого випробування ракети викликали чутки про затримки у її виробництві.

На що здатна "Satan-2"

У Daily Express підкреслили, що балістична ракета РС-28 "Сармат", відома як "Сатана-II", здатна вразити Великобританію менш ніж за три хвилини, адже її швидкість становить до 15 Махів, тобто понад 18 тисяч кілометрів за годину. Також вона здатна нести 10 і більше боєголовок.

Ба більше, у виданні підкреслили, що раніше російський політик Олексій Журавльов сказав, що Satan-II може вразити Великобританію за 200 секунд. І це при умові, якщо стріляти з європейської провінції Росії, з Калінінграда. Тому він порекомендував "агресорам" бути з Росією ввічливішими.

Останні ядерні погрози Росії

Експерти припускають, що Росія навряд зараз використає ядерну зброю, адже це – інструмент останньої надії. Однак попри це до ядерних погроз країни-терористки потрібно ставитись дуже серйозно.

Такі погрози Кремля коментували й у НАТО. Єнс Столтенберг також вважає, що попри низьку ймовірність погрози Росії не можна сприймати легковажно, адже якщо країна-терористка таки наважиться "натиснути на червону кнопку", то наслідки будуть величезними.

Ба більше, 1 листопада Медвєдєв знову почав жахати ядерною зброєю. Він ствердив, що її можуть застосувати, якщо Україна переможе у війні.

Однак попри все в ISW вважають, що Кремль навіть ядерними погрозами не зможе напряму змусити Київ йти на переговори.

Зауважимо, що й Захід на таке брязкання не мовчить. Генерал Бен Ходжес заявив, що як тільки Росія використає ядерну зброю – у справу вступлять США, які знищать більшу частину російських військових можливостей.

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