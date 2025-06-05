Відвернення уваги і просування наративів: в ISW пояснили, як Путін використав розмову з Трампом

У середу, 4 червня, російський диктатор Путін та американський лідер Трамп провели телефонну розмову. Глава Кремля використав цю розмову, щоб ще більше хибно зобразити Україну як "нелегітимного партнера" по переговорах, який буцімто "не зацікавлений у мирі".

Про це пише 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Дивіться також США, Китай і Росія хочуть розділити світ на "сфери впливу": що це означає для України та Європи

Як Путін використав розмову з Трампом

Помічник очільника Кремля Юрій Ушаков заявляв, що Путін скаржився Трампу на сходження поїздів із рейок у кількох регіонах Росії.

Також в зону його скарг входили і питання українських ударів по російських військових авіабазах 1 червня під час операції СБУ "Павутина" та переговори між українською та російською делегаціями в Стамбулі 2 червня.

Зокрема, Путін заявив Трампу, що нібито Україна "несе відповідальність за сходження поїздів".

Водночас посіпака кремлівського диктатора Ушаков зазначив, мовляв, Росія "не піддалася" і була присутня на переговорах у Стамбулі попри, як він заявив, "провокації" Києва.

Заяви Путіна Трампу також, імовірно, спрямовані на те, щоб відволікти увагу від власної незацікавленості Росії в переговорах і підготовки до тривалих воєнних дій, щоб уникнути можливих майбутніх санкцій США, виставивши Україну поганим гравцем,

– ідеться в звіті ISW.

До слова, Путін вперше поговорив з новим Папою Римським. Під час їхньої дискусії глава Кремля жалівся на Україну.