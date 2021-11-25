Путін грає на суперечностях між країнами, – ГУР Міноборони
Джерело:фейсбук ГУР
ГУР Міноборони України наголосило, що американсько-українська військова співпраця є важливою для безпеки усього східноєвропейського регіону. Українська сторона високо оцінює фундаментальний внесок США у стримування гібридної агресії.
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України бригадний генерал Кирило Буданов здійснив робочий візит до США. Він зауважив, що співпраця двох країн у секторі безпеки й оборони вийшла на новий якісний рівень.
Зауважте США і Польща продовжать консультації щодо військової активності Росії біля кордонів України
Зокрема, мовиться про сферу воєнної розвідки.
Буданов зауважив, що рівень військово-технічної співпраці України та США зміцнює східноєвропейський простір. Це не менш важливо, аніж інші фронти вільних демократичних суспільств. Вони протистоять новітнім гібридним викликам. Зокрема, з боку панівного режиму Росії.
Путін (Володимир Путін – 24 канал) грає на суперечностях між країнами, і протистояти цьому можна лише взаємодією,
– заявив Буданов.
Начальник ГУР Міноборони наголосив, що без незалежної і стійкої української держави "не буде надійного безпекового середовища не лише на східноєвропейському просторі, а й в усій Європі".
США і Польща продовжать консультації
- Помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван та глава Бюро національної безпеки Польщі Павло Солох обговорили концентрацію російських військ біля кордонів України.
- Політики домовилися, що продовжать тематичні тісні консультації.
- Окрім того, Держсекретар США Ентоні Блінкена та генсек НАТО Єнс Столтенберг також обговорили "незвичайну" військову активність Росії біля України. Водночас деталей розмови наразі не розкривають.
Допис ГУР Міноборони України:
Американсько-українська військова співпраця важлива для безпеки всього східноєвропейського регіону
Начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України бригадний генерал Кирило Буданов із робочим візитом відвідав Сполучені Штати Америки.
У коментарі пресслужбі розвідувального органу вітчизняного оборонного відомства він зауважив, що сьогодні американсько-українська співпраця в секторі безпеки й оборони, зокрема й воєнної розвідки, вийшла на якісно новий рівень: є двостороннє усвідомлення тих безпрецедентних викликів, які переживає Україна і вся демократична спільнота світу.
"Той рівень військово-технічної співпраці, який демонструють Україна й США, зміцнює безпеку східноєвропейського простору та є не менш важливим за інші фронти вільних демократичних суспільств, що протистоять новітнім гібридним викликам, зокрема і з боку правлячого режиму Росії", – зауважив Кирило Буданов.
Начальник ГУР МО України відзначив, що керівництво української держави та Міністерство оборони України високо оцінюють фундаментальний внесок США у стримування гібридної агресії, що вже понад сім років ведеться проти України путінським режимом, а також активну участь у реформуванні сектору безпеки й оборони нашої держави.
"Без незалежної і стійкої української держави не буде надійного безпекового середовища не лише на східноєвропейському просторі, а й в усій Європі. Тому посилення американсько-української військової співпраці зміцнює безпеку також всієї Східної Європи. Путін грає на протиріччях між країнами, і протистояти цьому можна лише взаємодією", – додав бригадний генерал Кирило Буданов.