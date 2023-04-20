У Білому домі відреагували на візит Путіна на окуповані території Херсонщини та Луганщини
Джерело:Білий дім
Головний окупант Владімір Путін нібито відвідав тимчасово загарбані території Херсонщини та Луганщини. У Білому домі вже відреагували на таку поїздку кривавого диктатора.
Візит Путіна на тимчасово окуповані території України свідчить про те, що справи у держави-агресора не йдуть добре. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.
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В окупантів справи кепські
Жан-П'єр зазначила, що Росія та, зокрема сам Путін, швидше за все, вже усвідомлює, що справи "йдуть не дуже добре".
Ймовірно, він намагається підтримати населення, оскільки знає, що його збройні сили є неефективними,
– додала речниця.
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Що треба знати про "візит" Путіна на окуповані території
- Рупори Кремля один наперед одного волали, нібито Владімір Путін 18 квітня відвідав тимчасово окуповані території Херсонської та Луганської областей.
- Щоправда, окупанти як завжди показують якийсь цирк на дроті. По-перше, маршрут поїздки диктатора викликає чимало питань. Пропагандисти поширили відео нібито його візиту. Однак, на кадрах будівля "Готель Чонгар", що розташована біля контрольного пункту в'їзду-виїзду "Чонгар" на адмінкордоні з окупованим Кримом. До речі, на ній чомусь зникла назва.
- Швидше за все, гелікоптер з диктатором "приземлився" на одному з аеродромів в окупованому Криму. На відео видно бойові літаки, схожі на Су-24, які Росія тримає на півострові. Натомість на Луганщині немає аеродромів, де б могли розмістити таку авіацію.
- Також величезний сумнів викликають кадри, де нібито Путін тисне руку та навіть запрошує "військових" сісти поруч біля нього. Така вистава виглядає абсурдно, адже всі бачили ці кадри з величезним столом, за яким так полюбляє проводити розмови Путін. Тож, скоріш за все, окупанти вже традиційно привезли двійника, поки "справжній" (якщо ще живий) ховається десь у бункері якомога від свого народу.