У Білому домі відреагували на візит Путіна на окуповані території Херсонщини та Луганщини

Головний окупант Владімір Путін нібито відвідав тимчасово загарбані території Херсонщини та Луганщини. У Білому домі вже відреагували на таку поїздку кривавого диктатора.

Візит Путіна на тимчасово окуповані території України свідчить про те, що справи у держави-агресора не йдуть добре. Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр.

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В окупантів справи кепські

Жан-П'єр зазначила, що Росія та, зокрема сам Путін, швидше за все, вже усвідомлює, що справи "йдуть не дуже добре".

Ймовірно, він намагається підтримати населення, оскільки знає, що його збройні сили є неефективними,

– додала речниця.

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Що треба знати про "візит" Путіна на окуповані території