Путін хоче побачити у дзеркалі Петра I, але там дехто інший

Путіну хочеться підійти до дзеркала та побачити там Петра Першого. Завдання не з легких, але для скаженого собаки сім верст – не гак, спробувати можна.

Тільки треба дуже примружитися, тому що, не кажучи про антропологію, інші пропорції теж не вражають.

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Вікно в Європу забите цвяхами

Хіба що нинішні боярські діти давно приділили Олексашку Меньшикова щодо освоєння скарбниці, та терор проти свого народу налагоджений зазвичай непогано, але щодо історичних результатів – на жаль, нічого спільного.

Вікно в Європу Путін забив сотими цвяхами на десятиліття вперед. Спроба загрожувати шведу призвела до того, що блок НАТО наблизився до кордонів Росії.

Притулок убогого чухонця із співчуттям дивиться на виборзькі пейзажі, економіка відчутно дає дуба, а список геополітичних союзників зіщулився до невеликого колективу провінційних царків, та й ті вже цураються свого ментально пошкодженого російського товариша з авторитаризму.

Важливо Російські кораблі опинилися під новим ударом

Що у дзеркалі

Про Амстердам після "Боїнга" і згадувати ніяково, технологій більше ніхто не дасть жодних…

Взяття "Азова"хіба що. Тільки, зауважимо, по той бік фронту був не Ердоган з блоком НАТО, а кілька сотень вільних українців, задля знищення яких російські доблесні війська стерли з землі ціле місто з тисячами мирних жителів… Це так тепер виглядає наша військова слава? Не густо.

"Куди ти скачеш, гордий кінь, і де відкинеш ти копита?" (З пізніх редакцій). Втім, набагато важливіше питання: коли? Тому що поточне імперське гарцювання за живими людьми обходиться світові дуже дорого, а обійдеться ще дорожче – Росії насамперед.

І якщо вже вдивлятися у відображення, шукаючи там історичних аналогій, то ніякий не Петро Олексійович стирчить у цьому дзеркалі на повний зріст, а Іван Васильович. Той самий, при якому російська церква і припала вперше всім своїм тілом не-христовим до російського царя і дала тому індульгенцію на вбивства.

Той, що привів до влади опричнину і втопив у крові європейське майбутнє Росії, віддавши перевагу новгородській демократії за візантійські галюцинації. Той, після безглуздої та нескінченної лівонської війни якого Росія лягла пластом на багато десятиліть...

Ось що там, у дзеркалі. Дивись, божевільне. Дивись уважніше.

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