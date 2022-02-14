Путін хоче продовження переговорів із Заходом щодо "гарантій безпеки"

Володимир Путін провів зустрічі з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим та міністром оборони Сергієм Шойгу. Під час розмови очільник Кремля порушив питання навчання з Білоруссю, а також згадав про "гарантії безпеки".

Як пишуть російські ЗМІ, Путін зустрічався з міністрами окремо. Першим російський президент викликав Лаврова.

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Путін наполягає на переговорах із Заходом

Як заявив Путін Лаврову, їхня зустріч присвячена відповіді США та Європи на "гарантії, пов'язані з нескінченним і дуже небезпечним розширенням НАТО на Схід тепер уже колишніх республік СРСР, включаючи Україну".

Лавров заявив, що уважно вивчили відповідь США на "гарантії", яка складається з двох частин. Наприкінці зустрічі Путін запитав у Лаврова, чи є шанси домовитися із західними партнерами. Лавров своєю чергою заявив, що шанс є завжди, але Росія дала зрозуміти, що ці переговори не можуть бути нескінченними.

Лавров також повідомив Путіну, що вже підготовлено відповідь для США та НАТО на 10 сторінках щодо реакції Росії щодо "гарантій безпеки".

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У грудні 2021 року Росія висунула США вимоги щодо "гарантій безпеки". Москва захотіла отримати письмові гарантії нерозширення НАТО.

Письмові відповіді до Кремля передали наприкінці січня 2022 року. У США просили не публікувати їх. Однак, у Москві відповідями, які вони отримали від Заходу, не задоволені.

Згодом глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель від імені країн Євросоюзу відправив письмову відповідь Росії щодо "гарантій безпеки". Але в Кремлі "запалало" через це. Там заявили, що не надсилали листи до ЄС.

Навчання з Білоруссю

У Шойгу Путін запитав про ситуацію в Центральному військовому окрузі та навчання в Білорусі. Шойгу заявив, що війська практично всіх військових округів Росії беруть участь у навчаннях з Білоруссю.

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