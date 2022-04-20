Путін хоче провести примусову мобілізацію на окупованих Запоріжжі та Херсонщині

Росія хоче провести псевдореферендуми на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей, щоб мати підстави для примусової "мобілізації" населення.

ФСБ країни-агресорки хоче кинути "мобілізованих" українців на найгарячіші ділянки фронту – на штурм позицій ЗСУ під контролем загороджувальних загонів.

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Як зауважили у розвідці, фактично це спроба знищити Україну руками самих українців.

Що відомо про псевдореферендуми, які хоче провести Росія

Для проведення "референдумів" російські окупанти завчасно збирають особисті дані мешканців тимчасово окупованих територій начебто для отримання "гуманітарної допомоги" або соціальних виплат.

У дні "голосування" співробітники ФСБ заповнюватимуть бюлетені, користуючись отриманою інформацією. Звісно, без згоди та фізичної присутності самих українців.

Для чого це ворогу:

щоб знищувати представників українського етносу;

щоб проводити пропагандистські заходи з нав'язуванням населенню Росії та світу міфу про те, що "звільнене від нацистів населення областей почало боротися з націоналістичними батальйонами".

Це ще один злочин путінського режиму проти України та доказ геноциду, що проводиться проти української нації,

– наголосили в ГУР.

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