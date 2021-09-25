Путін хоче, щоб ЗМІ писали на держзамовлення, а не "копирсалися у брудній білизні"

25 вересня 2021 , 23:13
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Джерело:

ТАСС

Президент Росії Володимир Путін виступив за те, щоб ЗМІ писали матеріали за замовленням держави. Мотивує він це тим, що людям потрібно знати про "реальне життя", а не про "брудну білизну".

Путін хотів би ввести у медіа державні замовлення на угодні теми. Таку ідею очільник Кремля висловив на зустрічі з керівництвом російських політичних партій. 

Тим часом Цинічна крадіжка: на виставці у Росії видають Євангеліє Анни Ярославни за своє

"Не про бруд, а про досягнення"

На думку глави держави-агресорки, медіа мають висвітлювати позитив. Путін думає, що люди мають читати про видатних людей Росії, які начебто творять її майбутнє.

Потрібно більше інформації про реальне життя країни, не якісь там колупання в брудній білизні якихось там еліт, а саме більше інформації про реальне життя країни, про тих людей, які створюють її майбутнє, домагаються видатних результатів,
– заявив Путін.

Він сказав, що такі держзамовлення можна і потрібно забезпечити. Втім, суперечачи сам собі, Путін зазначив, що з вказівками у сфері інформаційної політики не можна переборщувати.

Скільки заробляють російські пропагандисти

Джерело: "VETERANO блог" на 24 каналі

  • ЗМІ у Росії давно перестали бути вільними і нецензурованими. Навпаки, там процвітають ті медіа, які "вкидують" правильну інформацію.
  • Наприклад, пропагандистка Ольга Скабеєва заробляє приблизно 200 тисяч доларів. 
  • Одіозний Володимир Соловйов заробляє в рік понад 700 тисяч доларів. 
  • Головна на пропагандистському каналі "Раша тудей" Маргарита Симоньян разом зі своїм чоловіком Тиграном Кеосаяном заробляють понад 2 мільйони доларів на рік.
Автор: Вероніка Климська