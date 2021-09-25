Путін хоче, щоб ЗМІ писали на держзамовлення, а не "копирсалися у брудній білизні"

Президент Росії Володимир Путін виступив за те, щоб ЗМІ писали матеріали за замовленням держави. Мотивує він це тим, що людям потрібно знати про "реальне життя", а не про "брудну білизну".

Путін хотів би ввести у медіа державні замовлення на угодні теми. Таку ідею очільник Кремля висловив на зустрічі з керівництвом російських політичних партій.

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"Не про бруд, а про досягнення"

На думку глави держави-агресорки, медіа мають висвітлювати позитив. Путін думає, що люди мають читати про видатних людей Росії, які начебто творять її майбутнє.

Потрібно більше інформації про реальне життя країни, не якісь там колупання в брудній білизні якихось там еліт, а саме більше інформації про реальне життя країни, про тих людей, які створюють її майбутнє, домагаються видатних результатів,

– заявив Путін.

Він сказав, що такі держзамовлення можна і потрібно забезпечити. Втім, суперечачи сам собі, Путін зазначив, що з вказівками у сфері інформаційної політики не можна переборщувати.

Скільки заробляють російські пропагандисти

Джерело: "VETERANO блог" на 24 каналі