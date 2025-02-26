Російський керівник Владімір Путін вже готовий без жодних вагань передати рідкоземельні метали президенту США Дональду Трампу. Хоча ще минулого року він стверджував, що не хоче перетворювати Росію на сировинний придаток.

Водночас російські пропагандисти не можуть ані заперечити, ані виправдати ці дії. Як пояснив 24 Каналу колишній співробітник СБУ Іван Ступак, вони або не хочуть цього робити, або бояться наслідків за свої слова.

Дивіться також Договір щодо копалин, відносини зі США та перебіг переговорів: Зеленський зробив низку заяв

Як Путін продає Росію американцям

Диктатор Владімір Путін пропонує Сполученим Штатам угоду, яка, за його словами, вигідна для обох сторін. Він згадав, що у Росії є запаси рідкісноземельних мінералів, розташовані в Мурманську та Тиві, тому готовий продати їх американцям.

Однак ще у 2024 році Путін у Казані заявляв, що Росія не хоче ставати сировинним придатком. Тепер же ситуація змінилася кардинально: сам диктатор і вся Росія здаються американцям за ресурси.

За словами Івана Ступака, це справжня феєрія абсурду, коли ще кілька років тому Росія погрожувала НАТО, а тепер фактично запрошує його до себе. Тепер Путін каже: "Заходьте, люди добрі, ось вам навіть самовар".

Це дуже смішно, але в такі шалені часи живемо,

– додав він.

Цікаво, що російський істеблішмент нічого не може сказати, бо він або не хоче, або боїться. Адже у Росії є достатньо засобів для того, щоб заткнути будь-який голос, який виступатиме проти влади. Законодавчі ініціативи, як-от статті за екстремізм або дискредитацію, залишають людей безсилими.

Російські пропагандисти взагалі можуть почати заявляти, що ніколи не говорили про ресурси, і що завжди були відкритими для співпраці.

Нещодавно президент Володимир Зеленський підтвердив, що Україна та США погодили "рамкову угоду" про корисні копалини. Він також зазначив, що в угоді немає усіх гарантій безпеки, які хотіла бачити Україна.