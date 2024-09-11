2 роки відкладав – тепер вимагає супроводу винищувачів: Путін хоче полетіти в Туреччину

ЗМІ кажуть, що Путін упродовж двох років відкладав візит до Туреччини через різні причини. Схоже, тепер Кремль вимагає, аби його політ супроводжували винищувачі.

Ймовірно, Анкара не погодиться на відповідний крок, про що пишуть міжнародні журналісти з посиланням на власні джерела. Аналітики зазначають, що країни НАТО можуть ідентифікувати літаки Росії як ворожі.

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Чому затримується політ Путіна до Туреччини

Експерти називали ряд можливих причин, з огляду на які самоназваний президент Росії понад 2 роки відкладав політ до Туреччини.

Серед них – небажання після початку вторгнення в Україну відвідувати держави, що не входили в СРСР, а також так звані "президентські вибори" 2024 року.

Однак джерела, знайомі з підходами Росії, кажуть: саме умови Путіна щодо візиту до Анкари є головною причиною постійної затримки,

– пише Middle East Eye.

Вочевидь, Кремль неабияк стурбований тим, що Україна може збити літак з Путіним, коли він буде на шляху до Туреччини. Також протиповітряна оборона НАТО, ймовірно, не дріматиме, коли помітить ворожі цілі.

Одна особа, обізнана з переговорами, повідомила, що Туреччина, ймовірно, не стане вимикати системи НАТО на російське прохання.

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Востаннє Путін відвідував Анкару ще у 2014 році. За неофіційною інформацією, цьогорічну поїздку самоназваного президента Росії до Туреччини планували на початок жовтня, а саме – перший тиждень місяця.