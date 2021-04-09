Путін хоче врятуватися від проблем в Росії, – The Washington Post про загострення на Донбасі

На кордонах України Росія збільшує присутність своїх військ. Причиною такої активності може бути те, що Володимир Путін хоче у такий спосіб владнати свої внутрішньополітичні проблеми, яких назбиралось чимало.

Проблеми Путіна

Володимир Путін останнім часом зіштовхнувся з низкою проблем. Зокрема, росіяни обурені через падіння економіки та невдалу реакцію на COVID-19.

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Також репутація Путіна зіпсувалась після ув'язнення опозиціонера Олексія Навального та його розслідування "Палац Путіна". Це відео на ютубі переглянули приблизно 115 мільйонів разів.

Варто також згадати інтерв'ю президента Джо Байдена, у якому той назвав Путіна вбивцею.

Ці всі речі, як зазначило американське видання, є небезпечними для Путіна, адже згодом відбудуться у Росії парламентські вибори. Незалежні опитування показали, що лише 27% людей готові проголосувати за партію президента. Водночас 41% опитаних – категорично проти.

Зважаючи на таку ситуацію, Путін вдається до звичної диверсійної тактики – підвищення напруги з Україною та її західними союзниками,

– зауважили у статті.

У виданні також визнали, що саме росіяни зірвали режим тиші на Донбасі. Через це гинуть українські солдати.

Путін зумів привернути увагу Заходу, – The Washington Post

Є кілька новин, які доказують те, що Путін налякав Захід.

Командування США п ідвищило рівень своєї бойової готовності до найвищого рівня.

до найвищого рівня. Володимир Зеленський вже провів телефонні розмови з Джо Байденом, з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

з Джо Байденом, з прем'єр-міністром Великої Британії Борисом Джонсоном та Генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Також питання щодо ситуації в Україні обговорювали президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель разом з Путіним .

і канцлер Німеччини разом з . Ба більше, після цього Меркель особисто телефоном спілкувалася з російським президентом. Вона закликала знизити військову присутність поблизу України.

У виданні також припустили, що Путін може завдати кривавий удар по українських силах для того, щоб вимагати від Зеленського політичних поступок в обмін на припинення вогню.

The Washington Post закликав уряди Заходу готуватися поставляти додаткові матеріали Україні, якщо та потрапить під атаку.



Військо Росії на кордоні з Україною / Інфографіка 24 каналу