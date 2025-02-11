Пріоритетна ціль для Путіна: які міста можуть опинитися під загрозою наступу

У разі захоплення Часового Яру та Торецька наступною пріоритетною ціллю для Владіміра Путіна стане Костянтинівка, оскільки місто є важливою частиною найбільшої агломерації в Донецькій області.

Крім того, важливими цілями для Росії є Покровськ та Куп'янськ. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, додавши, що питання Курщини потребує окремого розгляду.

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Покровськ залишається ключовою метою для російського диктатора Владіміра Путіна. Зберігається небезпека з флангів та подальше просування ворога із загрозою оточення міста.

Також тривають важкі бої за Часів Яр та Торецьк. У разі захоплення цих міст, наступною ціллю може стати Костянтинівка, що є важливою частиною найбільшої агломерації Донеччини – Слов'янськ-Краматорськ-Костянтинівка-Дружківка.

Від цієї мети, ймовірно, ніхто не відмовиться, поки не розпочнуться переговори,

– зазначив Давид Шарп.

Окрім Покровська та Костянтинівки, пріоритетом для Кремля є також Куп'янськ. Росії вдалося створити плацдарм на західному березі Оскіл, а в деяких місцях ворог уже вийшов на східний берег. Ситуація залишається напруженою, тому можна очікувати, що наступальні дії щодо захоплення міста продовжуватимуться.

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Особливо цікавим та окремим є питання Курщини. Ця територія має не лише військове, а й політичне значення, і навколо неї точитимуться численні дискусії.

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