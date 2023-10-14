Завжди є ризик, що Путін це зробить, – Столтенберг про намагання Росії заморозити війну

Президент Росії Владімір Путін може спробувати заморозити війну проти України. Проте наша держава разом із союзниками зробить все, щоб цього не сталося.

Про це в ефірі національного телемарафону повідомив генсек НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє 24 Канал. За його словами, війни за своєю природою не є передбачуваними, і ніхто не може точно сказати, як саме війна в Україні розвиватиметься.

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Росія хоче заморозити війну

Столтенберг заявив, що в НАТО сподіваються, що зможуть отримати справедливий та довготривалий мир так швидко, як це можливо.

Ми працюємо, щоб досягти цього. Але найкоротший шлях до миру – це надання військової підтримки Україні,

– зазначив генсек.

Він додав, що шлях до миру пролягає через військову підтримку України, щоб показати Росії, що вона не зможе перемогти на полі бою. Хоч ризик заморозки війни завжди існує, на його думку, союзники працюють, аби цього не сталося.

"Звісно, завжди є ризик, що президент Путін це зробить. Ми бачили, що він намагається зробити все, що може, щоб завадити українцям звільняти свою землю. Ми продовжимо підтримку, ми продовжимо стояти поруч з Україною. Ми робимо це, бо українська битва – це наша битва", – підсумував Столтенберг.

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Кулеба попередив про ризики заморозки війни

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба наголосив, що повна та болісна поразка загарбників стане справедливим результатом неспровокованої агресії проти України, а також дозволить змінити траєкторію й самої Росії.

Якщо конфлікт заморозять, за цей час Кремль зможе відновити сили. Окрім цього:

рівень пропаганди в Росії лише зростатиме;

ненависть до України, інших країн Європи, інших народів буде надалі збільшуватися;

російська ультранаціоналістична, фашистська, реваншистська риторика стане ще більш отруйною.

"Чи за таких умов хтось справді вірить, що лише Україна буде під загрозою нової хвилі агресії у 2028 році", – зауважив міністр.